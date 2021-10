Wall Street: seduta in lieve rialzo (Dj +0,13%), pesano crolli Facebook e Lockheed Martin

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 26 ott - Prosegue in lieve rialzo la seduta a Wall Street, con Dow Jones e S&P 500 che hanno aggiornato i rispettivi record intraday; gli indici hanno poi perso forza, con Dow e Nasdaq finiti in negativo e lo S&P 500 appena al di sopra della parita', prima di riprendere leggermente vigore. Nonostante conti solidi, il titolo di Facebook cede oggi il 4,67% ed e' il peggiore sul Nasdaq, a causa del taglio del suo price target deciso da diverse societa' di analisi, che non sembrano convinte dal progetto di Mark Zuckerberg di puntare sul Metaverso, un mondo digitale parallelo alla vita reale.

E' passato in negativo il titolo di Tesla, che cede lo 0,27% dopo il +12,66% di ieri; dopo una trimestrale record, e' di ieri la notizia che Hertz ha ordinato 100.000 auto Tesla; successivamente, Morgan Stanley ha alzato il suo price target da 900 a 1.200 dollari. Il risultato e' stato un titolo salito oltre i 1.000 dollari, per una capitalizzazione superiore ai 1.000 miliardi di dollari, soglia superata in precedenza solo da cinque societa'. Dopo la chiusura dei mercati, attese le trimestrali di Microsoft, Alphabet, Visa e Twitter. Finora, oltre l'80% delle societa' che hanno pubblicato le trimestrali (quasi il 30% di quelle quotate sullo S&P 500) ha registrato un utile per azione superiore alle stime, secondo Refinitiv, che stima una crescita dei profitti nel terzo trimestre dell'anno di circa il 35,6%. Sul Dow Jones, pesano i cali di Boeing (-2%), American Express (-1%) e Caterpillar (-0,75%). Tra i tech, bene Amazon e Alphabet, che guadagnano entrambe l'1,5%, e Nvidia, in rialzo del 7%. Sullo S&P 500, il peggiore e' Lockheed Martin, che cede il 13% dopo trimestrale e stime deludenti. Il Dow Jones sale di 45,59 punti (+0,13%), lo S&P 500 guadagna 12,66 punti (+0,28%), il Nasdaq e' in rialzo di 19,35 punti (+0,13%). Il petrolio Wti e' in rialzo dell'1,05% a 84,64 dollari al barile, dopo aver registrato ieri un massimo intraday superiore agli 85 dollari, soglia che non veniva superata dall'ottobre del 2014. L'oro ha perso 13,40 dollari, lo 0,7%, e ha chiuso a 1.793,40 dollari all'oncia. Euro in calo dello 0,12% a 1,1597 dollari. Bitcoin in calo dello 0,91% a 62.345 dollari.

AAA-Pca

(RADIOCOR) 26-10-21 19:57:50 (0734) 5 NNNN