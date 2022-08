Wall Street: seduta in calo (Dj -0,7%), indici verso settimana negativa

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 19 ago - Prosegue in calo la seduta a Wall Street, con gli indici che sembrano destinati a registrare una settimana negativa. A incidere sull'andamento odierno sono le scadenze delle opzioni, per un valore di 2.100 miliardi di dollari.

L'attenzione resta sull'inflazione: il presidente della Federal Reserve di St. Louis, il 'falco' James Bullard, ha detto di "propendere" per un altro rialzo dei tassi d'interesse di 75 punti alla prossima riunione di settembre, dopo i due rialzi decisi nelle ultime due occasioni, affermando che "la strada per mettere sotto controllo l'inflazione e' lunga"; inoltre, "che l'inflazione abbia toccato il picco e' una speranza non ancora suffragata dai dati". Bullard, che e' un componente con diritto di voto, quest'anno, al Fomc, il braccio di politica monetaria della Fed, ha detto che e' importante che la Fed mantenga il suo obiettivo di portare i tassi al 3,75%-4% entro la fine dell'anno, per poi valutare cosa fare nel 2023; al momento, i tassi sono al 2,25%-2,5%. Bullard ha poi detto di prevedere che il processo per riportare l'inflazione al 2%, obiettivo della Fed, durera' circa 18 mesi. Le sue parole fanno diminuire le speranze di molti investitori di vedere presto un rallentamento nel rialzo dei tassi. Il mercato del lavoro, poi, continua a mostrarsi forte, dando cosi' alla Fed un motivo in piu' per mantenersi aggressiva per contrastare l'aumento dei prezzi. A preoccupare gli investitori sono poi i segnali di recessione arrivati dal superindice sull'economia e dalla vendita di case esistenti, rispettivamente in calo da 5 e 6 mesi consecutivi. Passando all'azionario, sotto pressione il settore tecnologico, in calo di circa il 2%. Il titolo di Bed Bath & Beyond perde oltre il 40%, dopo che l'investitore attivista Ryan Cohen ha venduto tutte le sue azioni della catena di prodotti per la casa. Secondo i calcoli della Cnbc, Cohen avrebbe guadagnato dal trading circa 59 milioni di dollari. In questo momento, il Dow Jones cede 241,48 punti (-0,71%), lo S&P 500 perde 52,19 punti (-1,22%), il Nasdaq e' in ribasso di 265,25 punti (-2,05%). Il petrolio Wti al Nymex guadagna lo 0,34% a 90,81 dollari al barile. L'oro ha perso 8,30 dollari, lo 0,5%, e ha chiuso a 1.762,90 dollari all'oncia. Euro in calo dello 0,49% a 1,0039 dollari. Bitcoin in calo dell'8,5% a 21.429 dollari.

AAA-Pca

(RADIOCOR) 19-08-22 19:56:59 (0451) 5 NNNN