Wall Street: seduta in calo (Dj -0,35%), crisi Silicon Valley Bank pesa su settore finanziario

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 10 mar - Seduta in calo a Wall Street, con i problemi alla Silicon Valley Bank - specializzata in finanziamenti alle start-up, che fa capo a SVB Financial - che stanno pesando su tutti i titoli del settore finanziario e bancario. SVB Financial sarebbe in trattative per la sua cessione, dopo che i tentativi di raccogliere capitali da parte della banca sarebbero falliti.

Il titolo della banca e' crollato ieri del 60%, dopo che SVB aveva annunciato un piano per raccogliere oltre 2 miliardi di dollari di capitali in breve tempo, dopo aver registrato perdite per 1,8 miliardi di dollari dalla vendita di obbligazioni per avere maggiore liquidita', e oggi cedeva oltre il 62%, prima che le contrattazioni fossero fermate.

Appena lo scorso mese, Forbes aveva inserito la SVB al ventesimo posto nella classifica delle migliori banche statunitensi, davanti a tutte le maggiori banche del Paese. A ruota, First Republic Bank cede il 21%, Signature Bank il 14%, Goldman Sachs il 2,8%, Bank of America il 2%, Citigroup l'1,8%, Wells Fargo l'1,4%, Morgan Stanley l'1,3%; JpMorgan Chase guadagna invece oltre lo 0,5%. Il settore era gia' scosso per la chiusura di Silvergate Bank, istituto di credito californiano legato al mondo cripto, altra banca penalizzata dalla svalutazione dei bond in portafoglio causata dal rialzo dei tassi d'interesse avviato un anno fa dalla Federal Reserve.

Giornata difficile anche per le criptovalute, con il bitcoin tornato sotto i 20.000 dollari e una svalutazione del mercato di circa 70 miliardi di dollari in 24 ore. L'altra notizia di giornata e' il rapporto sull'occupazione di febbraio. Il mese scorso, negli Stati Uniti, sono stati creati 311.000 posti di lavoro (escluso il settore agricolo) rispetto al mese precedente, mentre gli analisti attendevano un aumento di 225.000 posti. Il dato di gennaio e' stato rivisto da 517.000 a 504.000. La disoccupazione e' salita dal 3,4% (dato confermato) al 3,6%, con le attese al 3,4%.

Notizie leggermente incoraggianti sull'inflazione arrivano dai dati sui salari orari medi, aumentati meno delle attese (+0,24% a 33,09 dollari, contro attese per un +0,4%, con il dato annuale a +4,62%, contro attese per un +4,8%). Ora, i Fed Funds (che indicano le possibilita' che il mercato attribuisce a una mossa di politica monetaria) puntano nuovamente su un rialzo di 25 punti base alla prossima riunione della Fed del 21-22 marzo, e non di 50 punti base come previsto dopo gli interventi in Congresso del presidente della Banca centrale statunitense, Jerome Powell, martedi' e mercoledi' scorso. In questo momento, il Dow Jones perde 113,33 punti (-0,35%), lo S&P 500 cede 27,30 punti (-0,70%), il Nasdaq Composite e' in ribasso di 105,66 punti (-0,93%).

Il petrolio Wti al Nymex sale dello 0,18% a 75,86 dollari al barile.

