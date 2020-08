Wall Street: seduta contrastata, Dj +0,98% e Nasdaq -0,7%%

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 10 ago - Seduta contrastata a Wall Street, all'inizio di una settimana in cui le attenzioni restano sul piano di stimoli per l'economia statunitense. Il segretario al Tesoro statunitense, Steven Mnuchin, ha detto alla Cnbc che il governo e' pronto a far ripartire il dialogo con i democratici sugli aiuti post-Covid e a "mettere piu' soldi sul tavolo" per raggiungere un compromesso. "Il presidente e' determinato a spendere quanto necessario" ha detto. Secondo Mnuchin, l'amministrazione Trump e il Congresso potrebbero raggiungere un accordo su un nuovo pacchetto di aiuti per contrastare gli effetti negativi della pandemia di coronavirus gia' nel corso di questa settimana, se i democratici si dimostreranno "ragionevoli"

Nel fine settimana, il presidente Donald Trump ha parzialmente esteso dei provvedimenti in aiuto ai cittadini con alcuni ordini esecutivi, visto lo stallo in Congresso e nei colloqui tra la Casa Bianca e i leader democratici. Tra le misure promosse dalla Casa Bianca, 400 dollari alla settimana di disoccupazione, ovvero 200 dollari in meno rispetto agli aiuti in vigore fino al 31 luglio. Da seguire poi le tensioni con la Cina, dopo che Pechino ha imposto sanzioni contro 11 cittadini statunitensi, tra cui i senatori Ted Cruz, Marco Rubio, Tom Cotton, Josh Hawley e Pat Toomey, per le loro critiche contro la nuova legge sulla sicurezza nazionale che la Cina ha imposto su Hong Kong; le sanzioni sono una risposta a quelle di Washington contro 11 funzionari cinesi. Inoltre, resta alta l'attenzione sul Covid-19, dopo che sono stati superati i 5 milioni di contagi in tutto il Paese. Gli indici arrivano da una settimana positiva, con il Dow Jones Industrial Average cresciuto del 3,8% (la settimana migliore da giugno); lo S&P 500 ha aggiunto il 2,5%, cosi' come il Nasdaq Composite, che oggi soffre a causa dei ribassi dei maggiori titoli tech. Arrivati quasi a meta' seduta, il DJIA guadagna 270,06 punti, lo 0,98%; lo S&P 500 sale di 2,05 punti, lo 0,06%; il Nasdaq Composite perde 79,92 punti, lo 0,73%. Il petrolio Wti al Nymex guadagna il 2,04% a 42,06 dollari al barile.

