Wall Street: sale ma rallenta (S&P +0,5%), Nvidia +2% dopo conti e outlook sopra attese

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 20 nov - Prosegue in rialzo la seduta a Wall Street, anche se la poderosa spinta iniziale sembra essersi esaurita. A incidere, la fiducia sui titoli tecnologici e l'intelligenza artificiale, tornata dopo la solida trimestrale di Nvidia. Il titolo di quest'ultima, che e' la societa' a maggior capitalizzazione al mondo, sale del 2%, dopo che il produttore di chip ha pubblicato i suoi attesissimi risultati trimestrali, che hanno superato le aspettative di Wall Street su utili e ricavi. L'azienda ha anche fornito previsioni di vendita per il quarto trimestre superiori al consensus, con il Ceo Jensen Huang che ha affermato che la domanda per i suoi chip Blackwell di attuale generazione e' "fuori scala". In questo momento, il Dow Jones sale dello 0,5% come lo S&P 500 mentre il Nasdaq aggiunge lo 0,6%. Il petrolio Wti al Nymex guadagna lo 0,74% a 59,88 dollari al barile.

