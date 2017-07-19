Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Wall Street: sale ma rallenta (S&P +0,5%), Nvidia +2% dopo conti e outlook sopra attese

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 20 nov - Prosegue in rialzo la seduta a Wall Street, anche se la poderosa spinta iniziale sembra essersi esaurita. A incidere, la fiducia sui titoli tecnologici e l'intelligenza artificiale, tornata dopo la solida trimestrale di Nvidia. Il titolo di quest'ultima, che e' la societa' a maggior capitalizzazione al mondo, sale del 2%, dopo che il produttore di chip ha pubblicato i suoi attesissimi risultati trimestrali, che hanno superato le aspettative di Wall Street su utili e ricavi. L'azienda ha anche fornito previsioni di vendita per il quarto trimestre superiori al consensus, con il Ceo Jensen Huang che ha affermato che la domanda per i suoi chip Blackwell di attuale generazione e' "fuori scala". In questo momento, il Dow Jones sale dello 0,5% come lo S&P 500 mentre il Nasdaq aggiunge lo 0,6%. Il petrolio Wti al Nymex guadagna lo 0,74% a 59,88 dollari al barile.

            AAA-Pca

            (RADIOCOR) 20-11-25 17:39:24 (0564) 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.