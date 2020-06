Wall Street: rimbalzo perde di intensita' (DJ +1,1%) dopo che petrolio gira in negativo

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 12 giu - A meta' seduta gli indici su Wall Street proseguono in rialzo anche se il rimbalzo dalle forti perdite fatte segnare nella seduta precedente ha perso un po' di intensita' dopo che il petrolio ha invertito tendenza in scia ai timori per la domanda. Il contratto Wti a luglio ha cancellato i rialzi iniziali ed ora cede l'1,84% a 35,67 dollari al barile. Gli investitori credono che il recente ottimismo - che aveva spinto il greggio a salire del 133% nelle ultime sei settimane - sia stato eccessivo alla luce dei segnali provenienti dall'economia e dal fronte sanitario che indicano una ripresa lenta e difficoltosa. Ad innescare la raffica di vendite che ieri hanno portato il DJ a perdere quasi il 7% sono stati infatti i timori per una seconda ondata di contagi dopo l'aumento dei casi di coronavirus in alcuni Stati americani. Nonostante le parole del segretario al Tesoro, Steven Mnuchin, che ieri ha cercato di rassicurare i mercato escludendo un nuovo lockdown in caso di seconda ondata di contagi da coronavirus, rimane elevata la volatilita'. E non aiuta nemmeno la Federal Reserve che, nel rapporto sulla politica monetaria diffuso oggi in vista della testimonianza semiannuale del suo governatore, Jerome Powell, in calendario per la prossima settimana al Congresso, ha sottolineato come l'outlook per l'economia americana sia 'straordinariamente incerto'. Il Vix, l'indice che misura quella attesa, e' a quota 39 dopo che ieri aveva oltrepassato quota 40 per la prima volta dallo scorso 4 maggio. Sul fronte macroeconomico, a maggio i prezzi all'importazione negli Stati Uniti sono aumentati oltre le attese degli analisti (+1,0% contro attese per un +0,7%) mentre la fiducia dei consumatori e' migliorata piu' del previsto a giugno. Sul fronte aziendale, bene le banche (Citigroup +5,98% a 51,29 dollari, Bank of America +2,63% a 24,58 dollari e JPMorgan Chase +1,88% a 99,04 dollari) e alcuni dei settori piu' colpiti dalle vendite di ieri, come quello dei gruppi di crociere (Royal Caribbean +8,77% a 59,29 dollari, Norwegian Cruise +14,43% a 19,73 dollari e Carnival +12,35% a 19,59 dollari). Boeing guadagna il 7,31% a 182,43 dollari rimbalzando dal -16% di ieri e dopo che il Wall Street Journal ha scritto che il colosso aerospaziale ha posticipato la ripresa della produzione del 737 Max. American Airlines guadagna il 14,60% a 16,49 dollari dopo che la linea aerea ha detto che si aspetta di ridurre i consumi di cassa a 0 entro la fine dell'anno dopo che la ripresa (seppure minima) degli spostamenti negli Usa ha ridotto le perdite giornaliere sostenute da 50 a 40 milioni di dollari. Bene anche le rivali United (+13,76% a 37,91 dollari) e Delta (+9,30% a 29,73 dollari). Il DJ sale di 282,68 punti, l'1,12%, a quota 25.410,85. L'S&P 500 avanza di 24,51 punti, lo 0,82%, a quota 3.026,61. Mentre il Nasdaq aggiunge 69,37 punti, lo 0,73%, a quota 9.567,45.

A24-Zap

(RADIOCOR) 12-06-20 18:54:18 (0496) 5 NNNN