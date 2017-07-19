Wall Street: resta in lieve calo (Dj -0,17%), Nvidia -1,4% in attesa dei conti

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 26 ago - Resta in lieve calo la seduta a Wall Street, dopo che l'ultimo dato sull'indice Pce ha mostrato che l'inflazione rimane elevata, seppure - nel complesso - in linea con le attese. Ora, si attende la trimestrale di Nvidia, la societa' a maggior capitalizzazione al mondo, che sara' pubblicata dopo la chiusura dei mercati: al momento il titolo di Nvidia cede l'1,4%.

In evidenza il titolo di Meta, in rialzo dell'1,4% dopo che la societa' di Mark Zuckerberg ha accettato di pagare un massimo di 16,68 miliardi di dollari nell'ambito di un accordo per chiudere il processo con diversi Stati americani, che accusavano Facebook e Instagram di essere stati progettati per creare dipendenza nei minori.

In questo momento, il Dow Jones perde 117,06 punti (-0,22%), lo S&P 500 cede 2,66 punti (-0,03%), il Nasdaq e' in calo di 44,49 punti (-0,17%). Il petrolio Wti al Nymex ha recuperato e ora e' in rialzo dello 0,34% a 82,64 dollari al barile, dopo che l'Iran ha detto di aver raggiunto un accordo con l'Oman per la condivisione del controllo dello Stretto di Hormuz. L'oro ha perso 39,90 dollari, lo 0,86%, a 4.598,20 dollari all'oncia. Euro in calo dello 0,15% a 1,1659 dollari.

Bitcoin in calo dell'1,16% a 78.020 dollari.

AAA-Pca.

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