Wall Street: prosegue rally (Dj +1,05%) grazie a titoli tech

Nasdaq +1,6% (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 23 giu - A poco piu' di due ore dalla fine, Wall Street prosegue in rialzo e vicino ai massimi di giornata. A trainare il mercato sono nuovamente i titoli tecnologici. Dopo aver chiuso su nuovi massimi ieri, oggi il Nasdaq ha proseguito la sua corsa al rialzo toccando un nuovo record intraday di 10.221,85 punti. Ma aiutano anche i dati sull'attivita' manifatturiera e nel settore dei servizi che - sia negli Usa che in Europa - a giugno ha continuato a risalire dai minimi toccati ad aprile. E le parole del presidente Donald Trump che ha detto che l'accordo commerciale con la Cina rimane 'pienamente' in vigore, smentendo il consigliere al commercio della Casa Bianca, Peter Navarro. I mercati continuano dunque ad ignorare l'aumento dei casi di coronavirus in alcuni Stati e molte regioni del mondo. Il Dj sale dell'1,05% a quota 26.297,14; l'S&P 500 avanza dell'1,17% a quota 3.154,28; mentre il Nasdaq allunga dell'1,63% a quota 10.219,49.

