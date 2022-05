Wall Street : prosegue positiva (S&P +0,32%) in attesa verbali Fed

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 25 mag - Prosegue in modo positivo la seduta a Wall Street, in attesa dei verbali della Fed relativi alla sua ultima riunione. In quell'occasione, la Banca centrale ha alzato i tassi d'interesse di 50 punti base, un aumento che potrebbe essere ripetuto anche nelle prossime due riunioni, a giugno e luglio. Il presidente della Fed, Jerome Powell, ha detto che la Banca centrale statunitense "non esitera' a continuare ad alzare i tassi d'interesse, finche' l'inflazione non scendera'". Powell ha voluto rassicurare gli investitori, affermando che un 'soft landing', ovvero un atterraggio morbido, "e' possibile" per l'economia statunitense. Bene i settori dei beni di consumo discrezionali (+2,3%), ieri in forte calo, e quello dei titoli energetici (+1,2%); in calo gli altri nove settori sullo S&P 500. In questo momento, il Dow Jones perde 11,31 punti (-0,04%), lo S&P 500 sale di 12,66 punti (+0,32%), il Nasdaq Composite aggiunge 89,04 punti (+0,79%). Il petrolio Wti al Nymex sale dello 0,18% a 109,97 dollari al barile. L'oro ha interrotto una serie di quattro rialzi giornalieri consecutivi, perdendo oggi 19,10 dollari, l'1%: la chiusura e' stata a 1.846,30 dollari all'oncia. Euro in calo dello 0,66% a 1,0665 dollari. Bitcoin in lieve rialzo, ma ancora sotto i 30.000 dollari.

AAA-Pca

(RADIOCOR) 25-05-22 19:52:17 (0643) 5 NNNN