Wall Street: prosegue poco mossa (S&P +0,12%), Nvidia flette dopo nuovo top

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 17 giu - Prosegue poco mossa la seduta a Wall Street. S&P 500 e Nasdaq Composite restano a un passo dai loro record, dopo aver registrato la settima settimana in rialzo delle ultime otto, spinti dai titoli tech. Il Dow Jones, invece, e' reduce dalla terza settimana in calo nelle ultime quattro. Dopo gli ultimi dati sull'inflazione, gli investitori puntano maggiormente su un taglio dei tassi d'interesse a settembre: secondo il FedWatch Tool del Cme Group, le probabilita' sono aumentate dal 45,1% di una settimana fa al 59,5%. Mercoledi' scorso, la Federal Reserve, come atteso, ha mantenuto i tassi d'interesse invariati al 5,25%-5,50%; dal grafico 'dot plot' sulle previsioni dei banchieri, pero', emerge che ora si stima un solo taglio dei tassi d'interesse di 25 punti base nel corso del 2024, contro i tre che erano stati previsti a marzo. Il presidente della Fed, Jerome Powell, ha comunque tenuto aperta la possibilita' di ulteriori tagli. Ieri, il presidente della Fed di Minneapolis, Neel Kashkari, ha detto che e' "ragionevole" pensare che la Fed "non tagliera' i tassi prima di dicembre". Passando all'azionario, da seguire la corsa dei tre titoli a maggior capitalizzazione al mondo, che viaggiano tutti oltre i 3.100 miliardi di dollari: Nvidia, dopo aver registrato oggi l'ennesimo record, cede ora lo 0,5%; Apple, invece, e' in rialzo di oltre il 2%; piatto, come in avvio, il titolo di Microsoft. In questo momento, il Dow Jones guadagna 6,25 punti (+0,02%), lo S&P 500 sale di 6,59 punti (+0,12%), il Nasdaq e' in rialzo di 21,39 punti (+0,12%). Il petrolio Wti al Nymex sale dell'1,15% a 79,35 dollari al barile.

(RADIOCOR) 17-06-24 17:20:59 (0480) 5 NNNN