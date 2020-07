Wall Street: prosegue poco mossa (Dj -0,17%), Netflix (-7,1%) guida i ribassi tech

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 17 lug - Prosegue poco mossa la seduta a Wall Street, in una settimana volatile, con i titoli tech a pesare in negativo, guidati da Netflix (-7,11%). La societa' californiana ha pubblicato una trimestrale con ricavi maggiori delle attese, ma utili deludenti e un outlook sui futuri nuovi abbonati che non e' piaciuto affatto agli investitori. Anche i titoli di altre grandi societa' tech sono in difficolta', come del resto dall'inizio della settimana: Facebook guadagna ora lo 0,2%, Amazon cede l'1,47%, Microsoft lo 0,82%, Apple perde lo 0,16%; Alphabet perde lo 0,37%. Questo e' il gruppo di titoli che sta andando meglio dall'inizio dell'anno, dato che gli investitori li considerano quelli piu' capaci di resistere al rallentamento economico causato dalla Covid-19. A proposito di Covid-19, cresce la preoccupazione negli Stati Uniti: ieri, toccato un altro record, a quota 77.000 nuovi casi giornalieri, per un totale ormai superiore ai 3,5 milioni. La speaker della Camera, Nancy Pelosi, ha detto che il piano di aiuti in discussione in Congresso costera' almeno 1.300 miliardi di dollari, ma ha dichiarato di non considerarlo sufficiente. Dal Fondo monetario internazionale, intanto, e' arrivato un monito: attenzione a non affrettare le riaperture. Dai risultati preliminari a conclusione della missione condotta negli Stati Uniti, come previsto dall'Articolo IV dello statuto dell'organizzazione, emerge che, secondo l'Fmi, il Pil degli Stati Uniti calera' del 6,6% nel 2020, per poi registrare un +3,9% nel 2021; le precedenti stime erano per un -8% nel 2020 seguito da un +4,5%, secondo l'aggiornamento a giugno del World Economic Outlook. Nel secondo trimestre, duramente colpito dalla pandemia di coronavirus, la stima e' di un crollo al tasso annualizzato del 37%, "nonostante il sostegno senza precedenti fornito all'economia". A poco piu' di due ore dalla fine della seduta, il DJIA perde 45,51 punti, lo 0,17%; lo S&P 500 guadagna 5,68 punti, lo 0,18%; il Nasdaq Composite e' in rialzo di 12,77 punti, lo 0,12%. Il petrolio Wti al Nymex e' in ribasso dello 0,02% a 40,74 dollari al barile. L'euro sale dello 0,47% a 1,1439 dollari.

