Wall Street: prosegue poco mossa (Dj -0,1%) in attesa della Fed, Nike -1,5% dopo conti

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 22 mar - Prosegue poco mossa la seduta a Wall Street, in attesa della Federal Reserve. Alle 19 (ora italiana), il Fomc - l'organismo della Federal Reserve responsabile della politica monetaria degli Stati Uniti - comunichera' le sue decisioni sui tassi d'interesse; inoltre, i banchieri forniranno le loro previsioni con il grafico 'dot plot'. Poi, alle 19.30 (ora italiana), e' attesa la conferenza stampa del presidente della Fed, Jerome Powell. Il mercato - secondo i dati di Cme Group - ora assegna l'86,4% di possibilita' che la Fed alzi i tassi d'interesse di 25 punti base e il 13,6% a un mantenimento dell'attuale livello (4,5%-4,75%); prima delle tensioni sul sistema bancario, l'inflazione ancora molto alta faceva ipotizzare un aumento di 50 punti, ora scartato.

Sull'azionario, il titolo di First Republic Bank perde il 3,8% ed e' tra i peggiori sullo S&P 500, con le altre banche e le autorita' federali intente a studiare un piano di salvataggio, da aggiungere ai 30 miliardi di dollari in depositi garantiti da undici banche; tra le opzioni, anche la vendita di alcune divisioni o dell'intera banca, nel caso un aumento di capitale non dovesse andare a buon fine. Il titolo di Nike perde l'1,5% ed e' tra i peggiori sul Dow Jones, nonostante utili e ricavi sopra le attese nel suo terzo trimestre fiscale: a pesare e' il calo del margine lordo, sceso di 3,3 punti percentuali al 43,3%; l'utile e' stato di 79 centesimi per azione, contro attese per 55 centesimi, su ricavi di 12,39 miliardi di dollari, con il consensus a 11,47 miliardi. In questo momento, il Dow Jones scende di 30,76 punti (-0,09%), lo S&P 500 e' in rialzo di 2,71 punti (+0,07%), il Nasdaq guadagna 32,05 punti (+0,27%). Il petrolio Wti al Nymex guadagna lo 0,90% a 70,30 dollari al barile.

AAA-Pca

(RADIOCOR) 22-03-23 16:54:19 (0442) 5 NNNN