Wall Street: prosegue in ribasso (Dj -0,4%) su timori per virus Cina e rallentamento economia

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 30 gen - A meta' seduta gli indici su Wall Street proseguono in ribasso in scia ai timori per i possibili effetti sull'economia mondiale della diffusione del coronavirus cinese. Stando agli ultimi dati, i decessi in Cina sono saliti ad almeno 170 mentre i casi accertati sono oltre 7.700. Ieri, parlando dopo che la Federal Reserve ha lasciato i tassi invariati a 1,50-1,75% (come previsto), il presidente della banca centrale americana, Jerome Powell, ha detto che il virus rappresenta un rischio anche per la crescita economica Usa. Mentre il Fondo Monetario Internazionale ha detto che e' ancora troppo presto per quantificare gli effetti dell'epidemia sull'economia globale. Il virus ha riacutizzato i timori per un rallentamento della crescita economica globale. Stando ai dati del dipartimento al Commercio Usa, il Pil relativo al quarto trimestre del 2019 e' cresciuto del 2,1% (in linea con le stime), mentre per il 2019 l'economia Usa e' cresciuta del 2,3%. Si tratta del livello piu' basso dal 2017 e molto al di sotto delle previsioni della Casa Bianca che, dopo la riforma fiscale del 2017, aveva stimato una crescita del 3% circa. Intanto, la curva dei rendimenti del titolo di Stato Usa a 3 mesi e di quello a 10 anni si e' invertita per prima volta da ottobre. Si tratta un movimento monitorato attentamente perche' spesso e' stato premonitore di una recessione. Sempre sul fronte macroeconomico, il numero dei lavoratori che per la prima volta hanno fatto richiesta per ricevere sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti e' diminuito ma meno delle attese (-7.000 a 216.000 unita' contro attese per 215.000). Il petrolio continua a scivolare penalizzato dall'allarme per la diffusione del coronavirus cinese e dal rialzo superiore alle attese delle scorte americane. Il contratto Wti a marzo cede il 2,36% a 52,07 dollari al barile. Il Djia lascia sul terreno 103,14 punti, lo 0,36%, a quota 28.631,31. L'S&P 500 perde 15,24 punti, lo 0,47%, a quota 3.258,16. Il Nasdaq cede 45,13 punti, lo 0,48%, a quota 9.231,19.

A24-Zap

(RADIOCOR) 30-01-20 18:32:11 (0590) 5 NNNN