Wall Street: prosegue in rialzo (S&P +1,3%), Apple verso prima chiusura sopra 3.000 mld $ capitalizzazione

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 30 giu - Prosegue in deciso rialzo la seduta a Wall Street, dopo il rallentamento dell'inflazione, scesa a maggio dal 4,4% al 3,8%, ai minimi dall'aprile 2021. Oggi e' l'ultima seduta del mese, del trimestre e del primo semestre dell'anno. Lo S&P 500 va verso il miglior mese da gennaio e chiudera' per il quarto mese di fila in positivo, cosi' come il Nasdaq Composite; il Dow Jones registrera' il mese migliore da novembre. Per lo S&P 500, sara' il terzo trimestre di fila in positivo, cosi' come per il Dow Jones. Il Nasdaq registrera' il miglior primo semestre dal 1983, con un rialzo di quasi il 30%, per lo S&P 500 sara' il migliore dal 2018. Inoltre, i tre indici vanno verso una chiusura positiva di settimana.

Sull'azionario, il titolo di Apple e' in rialzo dell'1,8% a 193 dollari e si mantiene sopra la soglia dei 3.000 miliardi di dollari di capitalizzazione. La societa' di Cupertino era gia' riuscita a superarla all'inizio del 2022 - prima societa' al mondo a farlo - ma non e' mai riuscita a chiudere sopra tale soglia. Il titolo di Nike perde il 2,5% ed e' l'unico in negativo sul Dow Jones, dopo che la societa' di abbigliamento sportivo ha registrato utili trimestrali inferiori alle attese per la prima volta in tre anni. In questo momento, il Dow Jones sale di 300,94 punti (+0,88%), lo S&P 500 e' in rialzo di 56,81 punti (+1,29%), il Nasdaq guadagna 212,89 punti (+1,57%). Il petrolio Wti al Nymex sale dello 0,66% a 70,32 dollari al barile. L'oro ha guadagnato 11,90 dollari, lo 0,62%, a 1.921,10 dollari all'oncia, riuscendo a chiudere la settimana in positivo (+0,01%). A giugno, l'oro ha perso il 2,18%, nel trimestre ha ceduto il 2,43%. Euro in rialzo dello 0,43% a 1,0911 dollari. Bitcoin in rialzo dello 0,58% a 30.585 dollari.

