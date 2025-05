Wall Street: prosegue in rialzo (S&P +0,95%), bene i tech

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 1 mag - Prosegue in rialzo la seduta a Wall Street, grazie alla spinta di Microsoft e Meta Platforms, che ieri sera hanno pubblicato trimestrali positive e migliori delle attese, che hanno placato i timori del mercato sull'andamento dell'economia e la crescita dell'intelligenza artificiale. Il Ceo di Meta, Mark Zuckerberg, ha detto che gli affari "stanno andando molto bene" e che l'azienda "e' ben posizionata per affrontare le incertezze macroeconomiche". I titoli di Microsoft e Meta, giunti quasi a meta' seduta, guadagnano rispettivamente l'8,8% e il 6%. In rialzo anche il titolo di Tesla (+0,9%), dopo che il Wall Street Journal ha scritto che il board della casa di auto starebbe cercando un Ceo che succeda a Elon Musk, anche se la societa' ha smentito. Balzo di Nvidia (+4,4%), dopo che la stampa ha riportato che gli Stati Uniti stanno valutando di allentare le restrizioni alle esportazioni di chip negli Emirati Arabi Uniti, dove il presidente Donald Trump si rechera' in visita tra pochi giorni. Il titolo di Amazon sale del 2,6%, mentre quello di Apple e' piatto, nel giorno in cui pubblicheranno le trimestrali. In questo momento, il Dow Jones guadagna 198,65 punti (+0,49%), lo S&P 500 sale di 52,95 punti (+0,95%), il Nasdaq aggiunge 334,22 punti (+1,92%). Il petrolio Wti al Nymex perde lo 0,45% a 57,95 dollari al barile.

