Wall Street: prosegue in rialzo (S&P +0,6%), prosegue corsa record di Nvidia (+0,7%)

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 26 giu - Prosegue in rialzo la seduta a Wall Street, con lo S&P 500 vicino ai suoi massimi storici toccati lo scorso febbraio. Le tensioni in Medio Oriente sembrano essersi allentate, con il cessate il fuoco tra Israele e Iran, dichiarato martedi', che sembra reggere. Gli Stati Uniti hanno intanto programmato un incontro con l'Iran, la prossima settimana. Sul fronte economico, deludente la lettura finale sul Pil del primo trimestre, pari a -0,5%, dopo il -0,2% della seconda lettura.

In calo di 10.000 unita' le richieste settimanali di disoccupazione, a 236.000. Ieri, seconda giornata di audizione al Congresso per Jerome Powell: il presidente della Federal Reserve ha mantenuto il suo approccio cauto in materia di dazi e inflazione, affermando che ci sara' margine per procedere con un taglio dei tassi, se l'aumento dei prezzi sara' temporaneo. Trump ha colto l'occasione per criticare, ancora una volta, l'operato di Powell. Passando all'azionario, continua a volare il titolo di Nvidia: dopo la chiusura record di ieri, che le ha consentito anche di superare Microsoft e tornare a essere la societa' a maggior capitalizzazione al mondo, oggi guadagna lo 0,7%. In questo momento, il Dow Jones guadagna 287,85 punti (+0,67%), lo S&P 500 sale di 37,99 punti (+0,62%), il Nasdaq e' in rialzo di 136,80 punti (+0,69%). Il petrolio Wti al Nymex guadagna il 2% a 66,22 dollari al barile.

AAA-Pca

(RADIOCOR) 26-06-25 18:07:46 (0528) 5 NNNN