Wall Street: prosegue in rialzo (S&P +0,5%), continua a scendere il titolo di Arm (-2%)

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 22 set - Prosegue in rialzo la seduta a Wall Street, con i trader che analizzano gli ultimi dati e valutano il futuro dell'economia statunitense e le prossime mosse della Federal Reserve. La Fed, come atteso, ha deciso di mantenere i tassi d'interesse al 5,25%-5,5%, il livello piu' alto degli ultimi 22 anni, ma ha fatto intendere che i tassi potrebbero restare elevati piu' a lungo per combattere l'inflazione. Dopo le decisioni della Fed e le parole del presidente Jerome Powell, il rendimento del titolo del Tesoro a due anni e' salito ai massimi dal 2006, oltre il 5,1%; ieri, il rendimento del decennale ha toccato nuovi massimi dal 2007, arrivando quasi al 4,5%. Oggi, i rendimenti sono in lieve calo.

Sull'azionario, il titolo di McDonald's e' in rialzo dello 0,8%, dopo che la catena di ristoranti fast-food ha deciso, per la prima volta in quasi 30 anni, di aumentare il costo della royalty per i nuovi ristoranti in franchise dal 4% al 5%, a partire dal primo gennaio. Il titolo di Arm Holdings e' in ribasso del 2% a 51,12 dollari, dopo cinque sedute consecutive in calo successive al debutto positivo. Oggi, come ieri, il titolo e' sceso anche sotto il prezzo dell'Ipo (51 dollari). Il colosso britannico dei microprocessori aveva debuttato a Wall Street, giovedi' 14 settembre, chiudendo in rialzo del 24,7%, toccando in quella giornata i 69 dollari.

In questo momento, il Dow Jones e' in rialzo di 51,92 punti (+0,15%), lo S&P 500 guadagna 22,35 punti (+0,52%), il Nasdaq e' in rialzo di 109,66 punti (+0,83%). Lo S&P 500 e il Nasdaq Composite si avviano a chiudere la terza settimana in calo consecutiva - con ribassi rispettivamente del 2,7% e del 3,5% alla chiusura di ieri - la peggiore da marzo. Il Dow Jones e' in calo dell'1,6%. Il petrolio Wti al Nymex guadagna oggi lo 0,76% a 90,31 dollari al barile e si avvia verso l'undicesima settimana in rialzo delle ultime tredici.

