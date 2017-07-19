Wall Street: prosegue in rialzo, record S&P e Nasdaq con spinta tech

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 22 set - Prosegue in rialzo la seduta a Wall Street, con S&P 500 e Nasdaq Composite che hanno aggiornato i propri record grazie alla spinta dei titoli tech. Oracle guadagna il 5,5%, dopo che la societa' di software ha annunciato la promozione di Clay Magouyrk e Mike Sicilia ad amministratori delegati, con l'attuale Ceo, Safra Catz, che diventera' vicepresidente esecutivo. Il titolo di Nvidia guadagna il 4%, dopo che la societa' ha annunciato un investimento di cento miliardi di dollari in OpenAI. La scorsa settimana, la Federal Reserve ha tagliato i tassi di interesse di un quarto di punto percentuale, il primo taglio da dicembre. Si e' trattato di una decisione ampiamente attesa che, dopo una certa volatilita' iniziale, gli investitori hanno interpretato come un segnale di un atteggiamento accomodante da parte della Banca centrale, in un contesto di crescenti segnali di rallentamento del mercato del lavoro. Secondo il FedWatch Tool del Cme Group, i mercati stanno ora scontando altri due tagli di un quarto di punto da qui alla fine dell'anno. In questo momento, il Dow Jones perde 161,20 punti (-0,35%), lo S&P 500 cede 12,56 punti (-0,19%), il Nasdaq e' in calo di 26,04 punti (-0,12%). Il petrolio Wti al Nymex perde l'1,12% a 61,98 dollari al barile. In questo momento, il Dow Jones guadagna 45,75 punti (+0,10%), lo S&P 500 sale di 25,67 punti (+0,39%), il Nasdaq aggiunge 132,66 punti (+0,59%). Il petrolio Wti al Nymex perde lo 0,24% a 62,53 dollari al barile.

