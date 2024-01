Wall Street: prosegue in rialzo, record S&P 500 per il quarto giorno di fila

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 24 gen - Prosegue in rialzo la seduta a Wall Street, con Netflix (+11,8%) che spinge il Nasdaq. Il Dow Jones e' tornato sopra i 38.000 punti, soglia superata per la prima volta due giorni fa, e lo S&P 500 ha registrato un record intraday per il quarto giorno di fila e si avvia verso la quarta chiusura record consecutiva. Gli investitori attendono la lettura preliminare del Pil del quarto trimestre di domani, i redditi personali e le spese per i consumi di dicembre, che comprendono anche il dato Pce sull'inflazione, in programma venerdi'; dati che daranno ulteriori indicazioni alla Fed in vista delle decisioni sui tassi d'interesse. Prosegue poi la stagione delle trimestrali: il dato record in termini di nuovi utenti netti nel quarto trimestre (+13,1 milioni) sta spingendo il titolo di Netflix. Oggi, per la prima volta nella sua storia, Microsoft ha superato i 3.000 miliardi di dollari di capitalizzazione. Prima d'ora, c'era riuscita solo Apple. Dopo aver toccato i 404,72 dollari per azione, ora il titolo vale 403,79 dollari, per un rialzo odierno dell'1,23% e una capitalizzazione, in questo momento, di esattamente 3.002 miliardi. Lo scorso 12 gennaio, Microsoft aveva superato Apple come societa' a maggior capitalizzazione al mondo, titolo poi riconquistato dalla societa' di Cupertino, il cui titolo e' oggi in rialzo dello 0,28% per una capitalizzazione di 3.027 miliardi. Tra gli undici settori sullo S&P 500, i migliori sono quelli della comunicazione (+1,8%) e il tecnologico (+1,4%); il settore delle utilities e' il peggiore, con un calo dell'1,1%. Arrivati quasi a meta' seduta, il Dow Jones sale di 125,12 punti (+0,33%), lo S&P 500 e' in rialzo di 33,50 punti (+0,69%), il Nasdaq aggiunge 165,10 punti (+1,07%). Il petrolio Wti al Nymex sale dell'1,69% a 75,63 dollari al barile, dopo un calo delle scorte statunitensi superiore alle attese.

