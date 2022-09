Wall Street: prosegue in rialzo (Dj +1%), verso primo rialzo settimanale su quattro

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 09 set - Prosegue in rialzo la seduta a Wall Street, con gli indici avviati verso la prima settimana positiva delle ultime quattro. Ieri, il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, ha ribadito la necessita' per la Banca centrale statunitense di proseguire con decisi rialzi dei tassi d'interesse per frenare l'inflazione. "Non possiamo allentare prematuramente la politica monetaria", ha avvisato Powell.

Gli investitori sono ormai sicuri che la Federal Reserve alzera' i tassi d'interesse - al termine della prossima riunione del 20-21 settembre - di 75 punti base per la terza volta consecutiva. A suggerire che la Fed manterra' una politica aggressiva e' la forza del mercato del lavoro, con le nuove richieste dei sussidi di disoccupazione che sono scese per la quarta settimana consecutiva, come reso noto ieri dal dipartimento del Lavoro. Intanto, ad alzare i tassi di 75 punti base sono state la Bank of Canada, che li ha portati sopra il 3% (al 3,25%) per la prima volta in oltre 14 anni, e, per la prima volta, la Banca centrale europea (Bce).

In questo momento, il Dow Jones sale di 314,51 punti (+0,99%), lo S&P 500 e' in rialzo di 51,28 punti (+1,28%), il Nasdaq Composite guadagna 217,28 punti (+1,83%). Il petrolio Wti al Nymex guadagna il 2,93% a 85,99 dollari al barile, dopo aver toccato, due giorni fa, i minimi da gennaio.

