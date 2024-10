Wall Street: prosegue in rialzo (Dj +0,9%), tra poco verbali Fed

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 9 ott - Prosegue in rialzo la seduta a Wall Street, con il prezzo del petrolio Wti in calo oggi - come ieri - dopo i forti rialzi dei giorni precedenti dovuti all'escalation in Medio Oriente. I trader hanno rivisto l'outlook per la politica monetaria: il rapporto sull'occupazione di settembre, il migliore in sei mesi, ha fatto riemergere la possibilita' di uno scenario "senza atterraggio", una situazione in cui l'economia statunitense continua a crescere, l'inflazione riparte e la Federal Reserve ha poco margine di manovra per tagliare i tassi d'interesse. Tra poco, intanto, la Fed pubblichera' i verbali dell'ultima riunione, quella in cui e' stato deciso un taglio dei tassi d'interesse di mezzo punto percentuale.

La prossima riunione e' poi prevista il 7 novembre, due giorni dopo le elezioni presidenziali statunitensi. Il rapporto sull'occupazione di ottobre sara' pubblicato la settimana precedente, il primo novembre. Sull'azionario, il titolo di Alphabet e' in ribasso del 2,1%, dato che il governo degli Stati Uniti sta valutando la possibilita' di chiedere a un giudice distrettuale di smembrare Google - controllata di Alphabet - per le sue violazioni dell'antitrust nella ricerca online. Il titolo di Boeing perde il 2,6% ed e' il peggiore sul Dow Jones, dato che i negoziati con gli operai in sciopero sono in stallo. In questo momento, il Dow Jones guadagna 393,14 punti (+0,93%), lo S&P 500 e' in rialzo di 32,58 punti (+0,57%) dopo aver stabilito un nuovo record intraday, il Nasdaq e' in rialzo di 74,52 punti (+0,41%). Il petrolio Wti al Nymex perde lo 0,91% a 72,90 dollari al barile. L'oro ha perso 9 dollari, lo 0,34%, chiudendo a 2.606 dollari all'oncia. Euro in calo dello 0,39% a 1,0939 dollari. Bitcoin in ribasso dello 0,73% a 61.762 dollari.

