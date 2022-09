Wall Street: prosegue in rialzo (Dj +0,42%), Starbucks +6,1% con outlook favorevole

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 14 set - Prosegue in rialzo la seduta a Wall Street, dopo il crollo registrato ieri, quando gli indici hanno registrato la peggiore seduta dal giugno 2020 a causa di un'inflazione piu' alta del previsto. Lo S&P 500 ha chiuso in calo del 4,32%, bruciando oltre 1.500 miliardi di dollari. Il presidente statunitense Joe Biden ha minimizzato il crollo del mercato azionario dopo il dato sull'inflazione, sottolineando di non essere preoccupato del fatto che ci vorra' piu' tempo del previsto per frenare l'aumento dei prezzi. "Il mercato azionario non riflette necessariamente lo stato dell'economia", ha detto ai giornalisti. "La disoccupazione e' bassa, i posti di lavoro aumentano, il manifatturiero va bene. Quindi penso che andra' tutto bene". Nel frattempo, Lawrence Summers - ex segretario al Tesoro - ha dichiarato che la Federal Reserve dovrebbe alzare i tassi d'interesse, la prossima settimana, di un punto percentuale, mentre Jeffrey Gundlach di DoubleLine Capital ha affermato che un aumento di 25 punti base sara' sufficiente, dato che il timore e' che una politica troppo aggressiva possa portare a una recessione. Elon Musk, su Twitter, ha invece scritto che la Fed dovrebbe "abbassare" i tassi "di 25 punti".

Sull'azionario, il titolo di Starbucks guadagna il 6,1% ed e' tra i migliori sullo S&P 500, dopo che la catena di caffetterie ha alzato le sue previsioni sul lungo periodo, affermando di prevedere una crescita superiore al 10% per i ricavi e per l'utile per azione nei prossimi tre anni.

Starbucks ha poi annunciato che prevede di aumentare il numero di negozi in Cina del 50% nei prossimi tre anni, nonostante i blocchi delle attivita' a causa del Covid-19 e una spesa dei consumatori piu' debole che ha danneggiato le vendite. Il titolo di Alphabet guadagna lo 0,3%, nonostante l'ammenda di 4,125 miliardi di dollari inflitta dal Tribunale Ue a Google per restrizioni illegali ai produttori di dispositivi mobili Android e agli operatori di reti mobili, al fine di consolidare la posizione dominante del suo motore di ricerca. Sette settori su undici sono in rialzo sullo S&P 500, l'energetico e' il migliore (+3,2%). In questo momento, il Dow Jones guadagna 129,90 punti (+0,42%), lo S&P 500 sale di 21,46 punti (+0,55%), il Nasdaq e' in rialzo di 95,98 punti (+0,83%). Il petrolio Wti al Nymex guadagna l'1,88% a 88,95 dollari al barile.

AAA-Pca

(RADIOCOR) 14-09-22 17:50:42 (0513) 5 NNNN