Wall Street: prosegue in rialzo, Amazon in recupero (-0,3%) dopo accuse Trump

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 29 apr - Prosegue in rialzo la seduta a Wall Street, con lo S&P 500 che potrebbe registrare la sesta seduta positiva di fila. Siamo nel corso della settimana piu' intensa di questa stagione delle trimestrali, con quattro delle cosiddette "magnifiche sette", ovvero Microsoft, Apple, Meta e Amazon, che pubblicheranno i loro resoconti finanziari tra domani e giovedi'. Inoltre, in settimana, e' in programma la pubblicazione di diversi dati, tra cui il rapporto sull'occupazione, il Prodotto interno lordo e l'inflazione Pce, che mostreranno l'andamento dell'economia statunitense nella parte iniziale del secondo mandato presidenziale di Donald Trump. Intanto, i primi 100 giorni con Trump alla Casa Bianca passeranno alla storia, nonostante il rally dell'ultima settimana, come i peggiori per lo S&P 500 (-8%) da quelli di Gerald Ford nel 1974, dopo le dimissioni di Richard Nixon. I dazi restano al centro del dibattito: il presidente statunitense, Donald Trump, firmera' oggi un decreto che alleggerira' il peso dei dazi sulle automobili. Tiene banco, poi, il litigio della Casa Bianca con Amazon, accusata di voler pubblicare il costo dei dazi accanto al prezzo totale dei beni venduti sulla piattaforma, intenzione smentita dalla societa' di Jeff Bezos, che sarebbe stato chiamato stamattina direttamente da Trump; per questo, il titolo di Amazon e' sotto pressione, ma comunque in recupero (-0,3%) rispetto ai minimi intraday. In questo momento, il Dow Jones guadagna 371,50 punti (+0,92%), lo S&P 500 sale di 38,68 punti (+0,70%), il Nasdaq e' in rialzo di 106,89 punti (+0,62%). Il petrolio Wti al Nymex cede il 2,61% a 60,43 dollari al barile. Euro in calo dello 0,18% a 1,1402 dollari. Bitcoin in rialzo dello 0,69% 95.469 dollari.

