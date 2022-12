Wall Street: prosegue in negativo (Dj -1,5%), verso seconda settimana di fila in ribasso

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 16 dic - Prosegue in deciso calo la seduta a Wall Street, dove gli indici si apprestano a registrare la seconda settimana negativa consecutiva. I mercati azionari di tutto il mondo sono spaventati dal peggioramento dell'outlook economico globale e dalla volonta' delle Banche centrali di proseguire con i rialzi dei tassi d'interesse per frenare l'inflazione.

Negli Stati Uniti, i banchieri della Fed ora prevedono un picco dei tassi al 5,1% (valore mediano) nel 2023, in rialzo dal 4,6% delle previsioni di tre mesi fa. Mercoledi', sono stati portati al 4,25%-4,50%, il livello massimo dal 2007. La Fed, come azione di contrasto all'inflazione, non prevede poi di abbassare i tassi prima del 2024. "C'e' ancora molta strada da fare" per raggiungere l'obiettivo della stabilita' dei prezzi, ha detto la presidente della Fed di San Francisco, Mary Daly, durante un evento. Daly ha detto di aver "rivisto in rialzo" le sue previsioni sull'inflazione.

"Non so perche' i mercati siano cosi' ottimisti sull'inflazione [...] I rischi sull'inflazione sono ancora in aumento", ha poi aggiunto. Per Daly, la disoccupazione dovra' salire almeno al 4,5% per contribuire al rallentamento dell'inflazione. Secondo il rapporto sull'occupazione di novembre, la disoccupazione e' al 3,7%. Ieri, pubblicati dei dati non positivi per l'economia statunitense: le vendite al dettaglio sono diminuite dello 0,6%, facendo registrare il peggior dato in quasi un anno; in calo anche la produzione industriale, scesa dello 0,2%. Oggi, i dati Pmi in lettura preliminare su manifattura e servizi hanno mostrato settori ancora in contrazione. Passando all'azionario, i titolo di Adobe (+3,4%) e Meta Platforms (+3,2%) sono i migliori sullo S&P 500. La societa' di software ha registrato utili sopra le attese e ricavi in linea con le previsioni degli analisti; inoltre, ha pubblicato una guidance positiva per l'attuale trimestre. La societa' cui fanno capo Facebook e Instagram ha ricevuto un upgrade da J.P. Morgan Securities, giustificato da una serie di fattori, tra cui il maggior controllo dei costi e una riduzione dell'impatto delle regole sulla privacy di Apple. In questo momento, il Dow Jones perde 503,51 punti (-1,52%), lo S&P 500 cede 63,73 punti (-1,64%), il Nasdaq e' in calo di 152,66 punti (-1,41%). Il petrolio Wti al Nymex perde l'1,89% a 74,67 dollari al barile. L'oro ha chiuso in rialzo dello 0,72% a 1.790 dollari all'oncia, ma in settimana ha perso lo 0,45%, interrompendo una striscia di tre settimane di fila in positivo. Euro in calo dello 0,16% a 1,0612 dollari. Bitcoin in calo del 3,33% a 16.805 dollari.

AAA-Pca

