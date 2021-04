Wall Street: prosegue in lieve rialzo (S&P +0,2%), Tesla +1% prima dei conti

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 26 apr - Prosegue in lieve rialzo la seduta a Wall Street, spinta dai titoli energetici (+1,2%) e finanziari (+0,85%). Oggi e' iniziata una settimana intensa per gli investitori, che seguiranno la riunione della Federal Reserve (martedi' e mercoledi'), la presentazione dell'"American Families Plan" del presidente Joe Biden al Congresso (mercoledi' sera) e la piu' importante settimana della stagione delle trimestrali.

Circa un terzo delle societa' sullo S&P 500 pubblichera' i conti del primo trimestre, tra cui quattro big del settore tech: Apple, Microsoft, Amazon e Alphabet. Oggi, la piu' attesa sara' quella di Tesla, dopo la chiusura dei mercati: il titolo ha perso il 19% dal record di 900,40 dollari registrato a gennaio, ma oggi guadagna l'1,15% e negli ultimi 12 mesi e' salito del 415%. Sul fronte azionario, da seguire i titoli delle societa' rivali nella notte degli Oscar: Netflix (+0,41%) ha conquistato sette statuette, ma ancora una volta le e' sfuggita quella per il miglior film, andata a 'Nomadland' di Searchlight Pictures, di proprieta' della Disney (+0,52%), che in tutto (considerando anche Pixar) ha conquistato cinque statuette. La Warner Bros di AT&T (-0,91%) ha vinto 3 Oscar, Amazon due (-0,20%). In questo momento, il Dow Jones guadagna 21,95 punti (+0,06%), lo S&P 500 sale di 9,45 punti (+0,23%), il Nasdaq e' in rialzo di 75,48 punti (+0,54%). Il petrolio Wti al Nymex cede lo 0,32% a 61,94 dollari al barile, a causa dei timori sulla domanda provocati dall'aumento dei casi di Covid-19 in India, il terzo maggior importatore di petrolio al mondo. Il bitcoin ha in parte recuperato il forte calo della scorsa settimana ed e' ora in rialzo dell'11,5% a 53.600 dollari, ma resta distante di circa 10.000 dollari dal record registrato nel corso del mese.

AAA-Pca

(RADIOCOR) 26-04-21 18:03:27 (0561) 5 NNNN