Wall Street: prosegue in lieve rialzo (Nasdaq +0,33%), FedEx +2,7% dopo i conti

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 19 set - Wall Street si avvia positivamente verso la conclusione della sua ultima settimana da record. Tutti e tre gli indici hanno raggiunto i massimi storici, cosi' come i titoli azionari a bassa capitalizzazione dell'indice Russell 2000, che hanno finalmente superato il precedente record stabilito nel 2021.

Le azioni hanno registrato un rally grazie alle aspettative che la Federal Reserve continuera' a tagliare i tassi di interesse per dare una spinta all'economia, dopo averli abbassati per la prima volta, quest'anno, mercoledi'.

Sull'azionario, FedEx guadagna il 2,7%, dopo aver registrato profitti e ricavi superiori alle aspettative degli analisti nell'ultimo trimestre. Newmont sale del 3%, dopo che la societa' mineraria ha venduto il suo investimento nella canadese Orla Mining per 439 milioni di dollari. Lennar perde il 2,5%, dopo che il costruttore di case ha riportato ricavi inferiori alle aspettative degli analisti per l'ultimo trimestre, nonostante i suoi utili abbiano superato le previsioni. Il presidente esecutivo Stuart Miller ha sottolineato "le continue pressioni del mercato immobiliare odierno" e ha affermato che Lennar ha dovuto offrire ulteriori incentivi per invogliare i clienti ad acquistare case, il che ha fatto scendere il prezzo medio di vendita.

Tassi di interesse piu' accomodanti potrebbero dare una spinta al mercato immobiliare in difficolta', e i tassi dei mutui sono gia' scesi in previsione di una campagna di tagli dei tassi da parte della Fed. In questo momento, il Dow Jones guadagna 50,18 punti (+0,11%), lo S&P 500 sale di 9,10 punti (+0,14%), il Nasdaq e' in rialzo di 74,56 punti (+0,33%). Il petrolio Wti al Nymex cede lo 0,06% a 63,53 dollari al barile.

