Wall Street: prosegue in generale rialzo (S&P +0,74%), frena Boeing (-7,3%)

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 08 gen - Prosegue in gran parte in rialzo la seduta a Wall Street, con il solo Dow Jones in lieve calo a causa del forte ribasso di Boeing (-7,3%). L'attenzione, in settimana, e' rivolta soprattutto ai dati sull'inflazione, con i prezzi al consumo in programma giovedi' e quelli alla produzione attesi venerdi', che serviranno alla Federal Reserve per valutare per quanto portare avanti una politica restrittiva. Venerdi' iniziera' poi la nuova stagione delle trimestrali: si comincera' con UnitedHealth, JpMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo, BlackRock, Citigroup e The Bank Of New York Mellon. Dopo l'ultimo rapporto sull'occupazione, che si e' dimostrato piu' forte del previsto, i trader hanno ridotto le possibilita' (al 60,9%) di un primo taglio dei tassi gia' a marzo, secondo il Cme FedWatch Tool. Sull'azionario, a pesare sul Dow Jones, come detto, e' il titolo di Boeing, che perde il 7,3% dopo l'incidente di venerdi' sera su un 737 Max 9 dell'Alaska Airlines, che ha portato al blocco di tutti i velivoli di quel modello per lo svolgimento di controlli. Il titolo di Apple guadagna l'1,6%, dopo aver perso quasi il 6% nella prima settimana dell'anno, a causa di due tagli del rating e della notizia che il governo statunitense starebbe preparando una causa antitrust contro la societa' di Cupertino; oggi, Apple ha annunciato che il visore Vision Pro sara' in vendita negli Stati Uniti dal 2 febbraio. In questo momento, il Dow Jones perde 20,73 punti (-0,06%), lo S&P 500 sale di 34,86 punti (+0,74%), il Nasdaq e' in rialzo di 229,29 punti (+1,58%). Il petrolio Wti al Nymex perde il 4,62% a 70,40 dollari al barile, dopo il taglio ai prezzi deciso dall'Arabia Saudita e l'aumento della produzione dei Paesi dell'Opec. L'oro ha perso 15,80 dollari, lo 0,77%, chiudendo a 2.026,60 dollari all'oncia. Euro in rialzo dello 0,09% a 1,0950 dollari.

AAA-Pca

(RADIOCOR) 08-01-24 19:47:34 (0696) 5 NNNN