Wall Street: prosegue in deciso rialzo (S&P +1,3%), ma verso settimana negativa

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 05 apr - Prosegue in deciso rialzo la seduta a Wall Street, ma gli indici sono avviati verso una settimana negativa. Oggi, il rapporto sull'occupazione ha mostrato che, a marzo, sono stati creati 303.000 posti di lavoro netti (escluso il settore agricolo) rispetto al mese precedente, mentre gli analisti attendevano un aumento di 200.000 posti. La disoccupazione e' scesa dal 3,9% al 3,8%, in linea con le stime. Si tratta di dati che mostrano un mercato del lavoro ancora molto forte, che potrebbero spingere la Federal Reserve a rinviare l'inizio del taglio dei tassi d'interesse.

Gli indici sono reduci dalla peggior seduta in oltre un anno, a causa delle parole di Neel Kashkari: ieri, il presidente della Fed di Minneapolis ha avvertito che non ci saranno tagli ai tassi d'interesse, se non saranno raggiunti ulteriori progressi sull'inflazione. "Potrebbero esserci due tagli, quest'anno. O nessuno", ha detto. "Non c'e' fretta di tagliare i tassi d'interesse in questo momento, abbiamo tempo", ha detto oggi Lorie Logan, presidente della Fed di Dallas. "Il rischio di tagliare i tassi troppo presto e' maggiore che farlo tardi", ha aggiunto, specificando comunque che "non possiamo aspettare che l'inflazione raggiunga il 2% per tagliare i tassi". Mercoledi', invece, il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, aveva rassicurato i mercati, dicendo che gli ultimi dati, che hanno mostrato un'economia piu' forte del previsto negli Stati Uniti, "non hanno materialmente cambiato" l'outlook della Fed, che prevede che il calo dell'inflazione permettera' il taglio dei tassi d'interesse nel corso dell'anno. Con l'attuale outlook, i tagli "saranno probabilmente appropriati, quest'anno", ma servono "maggiori prove sul fatto che l'inflazione si stia muovendo verso il 2%", aveva aggiunto. Sull'azionario, il titolo di Tesla perde il 3%, dopo che l'agenzia Reuters ha scritto che la casa di auto elettriche ha accantonato il progetto di un'auto economica. L'amministratore delegato di Tesla, Elon Musk, ha risposto su X che Reuters "sta mentendo (di nuovo)". Il titolo di Krispy Kreme guadagna il 6%: gli analisti di Piper Sandler hanno alzato il suo rating, dopo che la catena di negozi che vendono ciambelle ha raggiunto un accordo di distribuzione con McDonald's, la scorsa settimana.

McDonald's perde invece lo 0,6%, dopo aver annunciato che acquistera' tutti i suoi negozi in franchising in Israele. Il titolo di Teladoc Health guadagna l'1,7%, dopo che la societa' di telemedicina ha annunciato l'uscita di scena dell'amministratore delegato Jason Gorevic, che sara' temporaneamente sostituito da Mala Murthy, attuale Cfo. Il titolo di Teladoc ha toccato i minimi degli ultimi 8 anni, perde il 34% dall'inizio dell'anno e il 95% dai massimi toccati nel febbraio 2021. In questo momento, il Dow Jones guadagna 370,11 punti (+0,96%), lo S&P 500 sale di 65,27 punti (+1,27%), il Nasdaq e' in rialzo di 243,80 punti (+1,52%). Il petrolio Wti al Nymex sale dello 0,81% a 87,29 dollari al barile.

AAA-Pca

(RADIOCOR) 05-04-24 18:19:42 (0607) 5 NNNN