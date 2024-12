Wall Street: prosegue in calo (S&P -0,8%), Nvidia (+0,8%) unico in positivo sul Dj

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 30 dic - Prosegue in calo la seduta a Wall Street, la penultima del 2024. Gli indici vanno verso un robusto guadagno annuale: il Dow era in rialzo, alla chiusura di venerdi', di circa il 14% dall'inizio dell'anno e lo S&P 500 del 25%; il Nasdaq Composite, grazie alla spinta dei titoli legati al mondo dell'intelligenza artificiale, era in rialzo del 31%. Meno positivo il resoconto mensile, con il Nasdaq unico indice in positivo; il Dow, in calo del 4,2%, si avvia a registrare il peggior mese da aprile. Sull'azionario, il titolo di Boeing cede il 2%, dopo che la Corea del Sud ha avviato una "ispezione completa" di tutti i Boeing 737-800 utilizzati dalle compagnie aeree del Paese, il giorno dopo l'incidente aereo a Muan (sud-ovest) che ha causato 179 morti. Il titolo di Nvidia guadagna lo 0,8% ed e' l'unico in positivo sul Dow Jones. Il titolo di MicroStrategy cede il 7,7%, dopo che la societa' ha annunciato di aver venduto altre azioni per comprare bitcoin: tra il 23 e il 29 dicembre, ha venduto 592.987 azioni, l'equivalente di circa 209 milioni di dollari, e ha comprato circa 2.138 bitcoin a un prezzo medio di 97.837 dollari; ora, possiede circa 446.400 bitcoin. In questo momento, il Dow Jones perde 340,30 punti (-0,79%), lo S&P 500 cede 48,32 punti (-0,81%), il Nasdaq e' in calo di 173,32 punti (-0,88%). Il petrolio Wti al Nymex guadagna lo 0,89% a 71,23 dollari al barile.

