Wall Street: prosegue in calo (S&P -0,45%), pesano Walmart e tensioni Usa-Iran

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 19 feb - Prosegue in calo la seduta a Wall Street, tra i timori per un possibile conflitto tra Stati Uniti e Iran e l'outlook debole di Walmart, il piu' grande rivenditore al dettaglio al mondo. In calo nel premercato, il titolo di Walmart ha aperto in rialzo dell'1,5%, ma ora cede lo 0,4%. Sull'Iran, il presidente statunitense, Donald Trump, ha parlato di accordo possibile sul nucleare, lasciando pero' aperta la possibilita' di un attacco. "Lo vedremo tra 10 giorni", ha detto. In questo momento, il Dow Jones cede 328,14 punti (-0,66%), lo S&P 500 perde 30,64 punti (-0,45%), il Nasdaq e' in calo di 109,39 punti (-0,48%). Prosegue la corsa del petrolio Wti al Nymex, a causa delle tensioni tra Stati Uniti e Iran: il barile guadagna l'1,83% a 66,38 dollari. L'oro ha perso 10,60 dollari, lo 0,21%, a 4.975,90 dollari all'oncia. Euro in calo dello 0,07% a 1,0775 dollari. Bitcoin in rialzo dell'1,15% a 66.979 dollari.

