Wall Street: prosegue in calo (Dj -2,2%) su aumento casi Covid-19, dopo Fed su banche

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 26 giu - A poco piu' di due ore dalla fine, Wall Street prosegue in ribasso dopo che l'aumento dei casi di coronavirus in alcuni Stati e regioni del Mondo. Sia il Texas che la Florida hanno infatti fatto retromarcia reintroducendo alcune delle misure restrittive precedentemente rimosse. E il dottor Anthony Fauci, membro della task force della Casa Bianca e direttore dell'Istituto nazionale delle malattie infettive, ha detto che il Paese vedra' altre morti. Pesano anche gli stress test della Federal Reserve che hanno mostrato che in alcuni scenari legati all'evoluzione della pandemia da coronavirus, alcune banche Usa potrebbero sfiorare i livelli minimi di capitale. Per questo la Fed ha imposto alle grandi banche Usa il blocco dei piani di riacquisto di azioni proprie e anche il divieto di aumentare i dividendi nel terzo trimestre. Il petrolio e' in calo in scia ai timori per la domanda. Il contratto Wti ad agosto cede l'1,55% a 38,12 dollari al barile. Il Dj perde il 2,15% a quota 25.193,15; l'S&P 500 cede l'1,71% a quota 3.031,13; mentre il Nasdaq lascia sul terreno l'1,70% a quota 9.846,56.

