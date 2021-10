Wall Street: prosegue in calo (Dj -1,1%), tech affossano il Nasdaq (-2,37%)

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 04 ott - Inizio di settimana in forte calo per gli indici a Wall Street, dove gli investitori portano avanti la rotazione dei titoli in portafoglio a danno di quelli del settore tecnologico, con i rendimenti dei titoli del Tesoro che sono di nuovo in rialzo.

Aumenta, tra gli investitori, la preoccupazione per il limite del debito federale, su cui va avanti lo stallo in Congresso: oggi, il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha detto che bisogna intervenire subito e che i repubblicani hanno un comportamento "pericoloso" e "sconsiderato". "Aumentare il tetto del debito serve per pagare quanto gia' dovuto, non per permettere nuove spese. Gli Stati Uniti hanno sempre pagato i loro debiti. L'aumento del tetto non ha nulla a che fare con il mio piano per le infrastrutture" ha detto Biden. "Non solo i repubblicani si rifiutano di fare il loro lavoro, stanno anche minacciando di usare il loro potere per impedirci di fare il nostro lavoro, ovvero salvare l'economia da un evento catastrofico", ovvero il default. Sul fronte azionario, oggi, da seguire il titolo di Tesla, che guadagna l'1% dopo aver annunciato di aver consegnato 241.300 veicoli nel terzo trimestre, un record per la societa' di Elon Musk, pari a un rialzo del 73% rispetto allo stesso trimestre di un anno fa.

All'opposto, giornata nera, tra accuse e malfunzionamenti, per Facebook, che cede il 5,6%. Male anche Amazon, che perde il 2,9% e va verso la sesta chiusura negativa, la striscia peggiore in oltre due anni; dall'inizio dell'anno, cede il 2,1%. A poco piu' di due ore dalla chiusura, il Dow Jones perde 378,91 punti (-1,10%), lo S&P 500 cede 65,92 punti (-1,51%), il Nasdaq Composite e' in calo di 344,98 punti (-2,37%). Il petrolio Wti al Nymex guadagna il 2,94% a 78,11 dollari al barile e vola ai massimi dal 2014, con l'Opec+ che ha deciso di continuare con un rialzo graduale e modesto della produzione, nonostante l'aumento della domanda. L'oro ha guadagnato 9,20 dollari, lo 0,5%, a 1.767,60 dollari all'oncia. Euro in rialzo dello 0,24% a 1,1622 dollari.

