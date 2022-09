Wall Street: prosegue in calo (Dj -1%), pesa il profit warning di FedEx (-22%)

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 16 set -Prosegue in calo la seduta a Wall Street, con gli indici che potrebbero registrare la peggiore settimana da giugno. Lo S&P 500 e' sceso sotto la soglia dei 3.900 punti, che gli analisti interpretano come un segnale ribassista per il mercato. Oggi, a pesare e' il profit warning di FedEx, il cui titolo cede il 22% ed e' il peggiore sullo S&P 500: l'andamento del colosso delle spedizioni e' considerato un importante indicatore delle condizioni dell'economia statunitense. L'amministratore delegato Raj Subramaniam, in un'intervista alla Cnbc, ha detto di prevedere una "recessione globale". Intanto, la Banca mondiale ha pubblicato un rapporto in cui ha affermato che l'economia globale rischia una recessione nel 2023 a causa delle politiche aggressive delle Banche centrali, che potrebbero risultare comunque inadeguate per frenare l'inflazione. Oggi e' il giorno delle 'quattro streghe': scadono contemporaneamente i future sugli indici, i future sulle azioni, le opzioni sugli indici e le opzioni sulle azioni.

Solo dieci titoli sono in rialzo sul Dow Jones, a partire da Johnson & Johnson (+1%); Boeing e' il peggiore, con un calo del 4,2%; Apple cede l'1,7%. Tutti in calo gli undici settori sullo S&P 500, a partire dall'energetico (-2,7%). A poco piu' di due ore dalla chiusura, il Dow Jones cede 310,70 punti (-1%), lo S&P 500 perde 51,34 punti (-1,32%), il Nasdaq e' in calo di 188,13 punti (-1,63%). Il petrolio Wti al Nymex guadagna lo 0,56% a 85,58 dollari al barile, ma si avvia a chiudere la settimana in negativo, visti i timori sulla domanda. L'oro ha guadagnato 6,20 dollari, lo 0,4%, e ha chiuso a 1.683,50 dollari all'oncia, dopo aver toccato i minimi in oltre due anni. Euro stabile intorno alla parita' con il dollaro. Il bitcoin cede il 2% a 19.443 dollari, ether cede il 5,32% a 1.424,14 dollari, dopo aver completato, ieri, il 'merge', ovvero il passaggio dal protocollo Proof of Work (PoW) al Proof of Stake (PoS) per le transazioni, che non saranno piu' validate da computer che effettuano calcoli complessi, consumando parecchia energia, ma dai soggetti partecipanti alla blockchain, utilizzando i loro token come garanzia. Questo aggiornamento ridurra' il consumo energetico della rete di ethereum del 99,9%, secondo le stime.

AAA-Pca

