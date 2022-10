Wall Street: prosegue in calo (Dj -1%), indici verso settimana negativa

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 14 ott - Prosegue in calo la seduta a Wall Street, dove gli indici si avviano verso un'altra settimana negativa. In questo momento, il Dow Jones perde 288,24 punti (-0,96%), lo S&P 500 cede 65,08 punti (-1,77%), il Nasdaq e' in calo di 240,86 punti (-2,26%). Il petrolio Wti al Nymex cede il 3,65% a 85,86 dollari al barile. L'attenzione resta su inflazione e rialzo dei tassi d'interesse e ora e' rivolta anche alla stagione delle trimestrali. Risultati in chiaroscuro dai conti delle grandi banche, con JPMorgan Chase (+2,7%), Wells Fargo (+3,2%) e Citigroup (+1,4%) andate oltre le previsioni, mentre Morgan Stanley (-4,4%) ha deluso le attese; tutte, pero', hanno registrato profitti in calo. L'outlook per questa stagione delle trimestrali non e' buono: secondo le stime degli analisti raccolte da FactSet, i profitti delle societa' sullo S&P 500 sono aumentati solo del 2,4%; si tratterebbe del peggior risultato dal terzo trimestre del 2020, nel pieno della pandemia. Tornando all'inflazione, e' risultata piu' alta del previsto: a settembre, infatti, i prezzi al consumo (Cpi) negli Stati Uniti sono aumentati dell'8,2% in un anno, piu' dell'8,1% delle attese, con il dato 'core' al 6,6%, il dato piu' alto dal 1982; ad agosto era stato registrato, per il dato generale, un rialzo dell'8,3%. Ora, il mercato scommette su un quarto rialzo consecutivo dei tassi d'interesse di 75 punti base: i future sui Fed Funds (che indicano le possibilita' che il mercato attribuisce a una mossa di politica monetaria) attribuiscono il 97,8% di possibilita' a questa ipotesi. Con il continuo rialzo dei tassi d'interesse aumentano i rischi di una recessione: l'amministratore delegato di JpMorgan, Jamie Dimon, ha dichiarato che un "atterraggio morbido" per l'economia statunitense e' "improbabile". Il rischio di una recessione globale potrebbe poi aumentare a causa della decisione dei Paesi dell'Opec+ di tagliare la produzione di petrolio, secondo l'Agenzia internazionale dell'energia atomica (Aiea). L'oro ha perso 28,10 dollari, l'1,7%, e ha chiuso la seduta a 1.648,90 dollari all'oncia, per un calo settimanale di circa il 3,5%. Euro in calo dello 0,54% a 0,9727 dollari. Bitcoin stabile intorno ai 19.360 dollari.

