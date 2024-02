Wall Street: prosegue in calo (Dj -0,6%), Boeing -1,8% con nuovi problemi al 737 Max

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 05 feb - Resta in calo la seduta a Wall Street, dopo che Jerome Powell ha allontanato l'inizio dei tagli dei tassi d'interesse. Il presidente della Federal Reserve ha ribadito che la Banca centrale procedera' con molta cautela e che i tagli dei tassi saranno a un passo considerevolmente piu' lento rispetto a quello previsto dai mercati. Serve "maggiore fiducia" sul fatto che l'inflazione stia davvero scendendo verso l'obiettivo del 2%, ha detto in un'intervista in onda ieri, ed e' improbabile che la Fed decida di tagliare i tassi alla prossima riunione di marzo. Concetti gia' emersi la scorsa settimana, dopo l'ultima riunione del Fomc, l'organismo della Fed responsabile della politica monetaria. Ora, secondo il Cme FedWatch Tool, c'e' solo il 17,5% di possibilita' che il primo taglio dei tassi avvenga a marzo, mentre per maggio e' al 56,3%. Anche i dati odierni hanno confermato la solidita' dell'economia statunitense, con l'Ism servizi salito a 53,4 punti, piu' delle stime, e il Pmi servizi a 52,5 punti, anche se il dato e' leggermente inferiore alle attese. Passando all'azionario, il titolo di Boeing perde l'1,8%, dopo che la societa' aerospaziale ha comunicato di aver rilevato un altro problema su alcuni velivoli 737 Max non ancora consegnati; per questo, la consegna di circa 50 jet potrebbe subire dei ritardi. Il titolo di Snap, la socia media company che detiene Snapchat, perde il 3,3% dopo aver annunciato una riduzione della forza lavoro del 10%, ovvero circa 529 dipendenti; dal 2022, la societa' ha gia' provveduto a varie riduzioni del personale. Utili e ricavi sopra le attese spingono il titolo di ON Semiconductor, in rialzo di quasi il 10%. Il titolo di McDonald's perde il 3,8% ed e' il peggiore sul Dow Jones, dopo utili superiori alle attese, ma ricavi inferiori al consensus a causa dei risultati deludenti in Medio Oriente, come conseguenza, ha detto la societa', del conflitto tra Israele e Hamas. In questo momento, il Dow Jones perde 244,40 punti (-0,63%), lo S&P 500 cede 13,30 punti (-0,27%), il Nasdaq e' in ribasso di 35,33 punti (-0,23%). Il petrolio Wti al Nymex ha cambiato rotta e ora guadagna l'1,33% a 73,24 dollari al barile, dopo gli attacchi lanciati dagli Stato Uniti in Iraq e Siria contro le forze iraniane e i loro alleati durante il fine settimana. L'oro ha perso 10,40 dollari, lo 0,51%, e ha chiuso a 2.025,70 dollari all'oncia. Euro in calo dello 0,40% a 1,0745 dollari. Bitcoin in calo dello 0,50% a 42.588 dollari.

