Wall Street: prosegue debole (Dj +0,3%), attesa per inizio stagione trimestrali

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 12 lug - Prosegue in lieve rialzo la seduta a Wall Street, con S&P 500 e Nasdaq Composite che hanno aggiornato i rispettivi record intraday. Gli investitori, visto l'assenza di appuntamenti rilevanti in programma oggi, guardano gia' ai prossimi giorni: domani, JPMorgan Chase e Goldman Sachs daranno il via alla stagione delle trimestrali. In settimana, poi, l'attenzione sara' sull'inflazione, con in programma l'indice dei prezzi al consumo (domani) e i prezzi alla produzione (mercoledi'), e le testimonianze (mercoledi' e giovedi') del presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, sullo stato dell'economia statunitense. A proposito di Fed, poi, mercoledi' sara' pubblicato il Beige Book. I titoli delle banche, dopo un inizio in calo, sono in rialzo, grazie alle previsioni positive sui risultati delle trimestrali: JpMorgan e Bank of America, per esempio, guadagnano rispettivamente il 2% e l'1,7%, dopo aver guadagnato il 3,2% nella seduta di venerdi'. In calo l'andamento di diversi titoli che dipendono dalla ripresa economica, come Boeing e Carnival, che perdono rispettivamente lo 0,5% e il 2%. Poco mossi i titoli tecnologici (-0,04%), con Amazon e Apple che cedono circa lo 0,4%; Alphabet, invece, guadagna lo 0,5%. Virgin Galactic e' in calo di oltre il 14%, dopo la notizia che la societa' spaziale ha presentato alla Sec la richiesta di vendere fino a 500 milioni di dollari in azioni ordinarie. La decisione e' stata presa in seguito al successo del volo di prova a cui ha partecipato il suo fondatore, Richard Branson, che ha dato il via all'era del turismo spaziale. Prosegue il sell-off dei titoli cinesi, a partire da Didi e Tencent, che cedono oltre il 4% a causa delle pressioni delle autorita' di Pechino sulle societa' quotate all'estero. A questo proposito, il Wall Street Journal ha scritto oggi che ByteDance, la holding che detiene la popolare app TikTok, ha sospeso a tempo indeterminato il piano per la quotazione, quest'anno, negli Stati Uniti o a Hong Kong. A poco piu' di due ore dalla chiusura, il Dow Jones guadagna 116,78 punti (+0,33%), lo S&P 500 sale di 11,29 punti (+0,26%), il Nasdaq e' in rialzo di 4,34 punti (+0,03%). Il petrolio Wti al Nymex cede l'1,1% a 73,74 dollari al barile, a causa del timore che la diffusione delle varianti del coronavirus possa frenare la domanda.

L'oro ha chiuso in calo di 4,70 dollari, lo 0,3%, a 1.805,90 dollari all'oncia.

