Wall Street: prosegue contrastata (Dj-0,03%), Nasdaq positivo (+0,24%)

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 23 giu - E' ancora contrastata la seduta a Wall Street: Nasdaq ed S&P500 sono moderatamente positivi, mentre il Dj cede terreno. Sulle azioni pesano ancora le parole del presidente della Fed, Jerome Powell che ieri e' intervenuto alla Camera dei rappresentanti. Powell, ha assicurato i legislatori che e' altamente improbabile che l'inflazione salga ai livelli visti negli anni '70, ma ha riconosciuto la significativa incertezza dell'economia a seguito delle riaperture. Ha sottolineato poi che i problemi di approvvigionamento, dalle auto usate, ai chip per computer, ai lavoratori, svaniranno nel tempo, avvicinando l'inflazione all'obiettivo di lungo periodo della Fed del 2%. La Banca centrale ha dichiarato che prevede di continuare ad acquistare obbligazioni al ritmo attuale fino a quando l'economia non fara' "ulteriori progressi sostanziali". L'indice PMI manifatturiero ha toccato i 62,6 punti per il mese di giugno, battendo le stime di 61,5, confermando un'espansione nell'attivita' economica.

Il PMI dei servizi, che misura il livello di attivita' commerciale nel settore, e' sceso a 64,8 punti dal dato record di 70,4 di maggio, ma ha comunque ottenuto il secondo miglior risultato dal 2009. Gli analisti di Markit hanno dichiarato che proprio la carenza record di forniture ha fatto salire i prezzi degli input e che le aziende hanno trasferito tali costi ai clienti, il che significa che l'inflazione probabilmente rimane forte per il momento, ma dopo potrebbe scendere a livelli piu' accettabili dando ragione a Powell. Oggi pubblicati anche i dati sulle vendite di case nuove negli Stati Uniti nel mese di maggio. Il dipartimento del Commercio ha registrato un ribasso del 5,9% come in aprile al tasso annualizzato di 769.000 unita', contro attese per un dato a 859.000 unita'; mentre il prezzo medio di una casa e' salito a 430.600 dollari. Sul fronte azionario sono le azioni di Tesla (+4,81%) a guidare il rally del Nasdaq. Il settore bancario (+1,2%) sul Dow Jones sta cercando di controbilanciare il ribasso delle quotazioni di tutte le compagnie sanitarie (-4,6%).

A circa due ore dalla chiusura il Dow Jones perde 9,31 punti (-0,03%), lo S&P 500 e' in rialzo di 4,39 punti (0,10%) il Nasdaq guadagna 34,07 punti (+0,24%). I prezzi dei bitcoin hanno continuato a rafforzarsi, dopo essere scesi sotto i $ 30.000 martedi' e aver cancellato gran parte dei guadagni del 2021. In questo momento il bitcoin guadagna il 2,19% a 33.616 dollari L'oro ha chiuso la seduta in rialzo (+0,35%) a 1.783,60 dollari l'oncia . Euro in ribasso a 1,194 dollari.

Il petrolio Wti al Nymex e' in rialzo, al barile vale 73,21 dollari (+0,49%), mentre i dati diffusi dall'Energy Information Administration, mostrano che le scorte di greggio Usa e la produzione nazionale sono diminuite piu' delle previsioni degli analisti. L'Opec ha annunciato che si riunira' il primo luglio con l'intento di valutare l'aumento della produzione di greggio a circa 500.000 barili al giorno.

(RADIOCOR) 23-06-21 20:02:11 (0714) 5 NNNN