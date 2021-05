Wall Street: prosegue contrastata (Dj +0,8%), Tesla (-4%) peggior titolo sul Nasdaq

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 03 mag - Prosegue contrastata la seduta a Wall Street, con il Nasdaq Composite sotto pressione per i dati sul manifatturiero, piu' deboli del previsto. Ad aprile, l'Ism manifatturiero e' sceso di 4 punti - a 60,7 - rispetto a marzo (miglior dato dal dicembre 1983), ma il dato indica che c'e' stata un'espansione per l'undicesimo mese consecutivo, dopo la contrazione dell'aprile 2020 a causa della pandemia di coronavirus. Anche il dato manifatturiero stilato da Ihs Markit e' stato piu' basso delle attese, ma e' stato comunque il migliore da quando sono iniziate le statistiche, nel maggio 2007, con 60,5 punti. Sotto le previsioni anche le spese per le costruzioni, aumentate a marzo dello 0,2%. Tra i titoli da seguire oggi c'e' Tesla, che cede il 4% ed e' il peggiore sul Nasdaq, dopo che la stampa tedesca ha scritto che l'apertura della gigafactory di Berlino subira' un ritardo di sei mesi (era prevista a giugno). Il titolo di Este'e Lauder cede oggi l'8,3%, nonostante utili - nel terzo trimestre fiscale - di 1,62 dollari ad azione, di 30 centesimi superiori alle attese e del 90,5% in aumento rispetto a un anno fa. A pesare sono i ricavi deludenti, +16% a 3,86 miliardi, contro attese per un dato a 3,94 miliardi, a causa della debole domanda di cosmetici, provocata soprattutto dal telelavoro e dalla mancanza di socializzazione durante la pandemia. In Europa occidentale, la domanda di prodotti per il make-up e' diminuita, in particolar modo in Spagna e Regno Unito, e nel complesso le vendite nel segmento sono diminuite dell'11% a 1,02 miliardi di dollari. A poco piu' di due ore dalla chiusura, il Dow Jones guadagna 272,41 punti (+0,8%), lo S&P 500 sale di 15,25 punti (+0,36%), il Nasdaq Composite cede 57,43 punti (-0,41%). Il petrolio Wti al Nymex guadagna l'1,34% a 64,43 dollari al barile, grazie all'ottimismo sul rafforzamento della domanda in molti Paesi, compresi Cina e Stati Uniti, nonostante le preoccupazioni per l'aumento dei casi di Covid-19 in India - terzo importatore di petrolio al mondo - e l'aumento della produzione dei Paesi dell'Opec+. Il calo dei rendimenti dei titoli di Stato ha aiutato l'oro a chiudere in positivo di 24,10 dollari, l'1,4%, a 1.791,80 dollari all'oncia, dopo quattro cali consecutivi. Euro in rialzo a 1,2063 dollari (+0,36%). Il bitcoin guadagna circa il 2% a 58.150 dollari.

