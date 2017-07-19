Wall Street: prosegue contrastata (Dj +0,6%), Nvidia (-2,3%) guida ribassi tech

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 8 gen - Prosegue contrastata la seduta a Wall Street. I mercati hanno ampiamente ignorato i rischi geopolitici globali, ma le crescenti tensioni potrebbero mettere alla prova la resilienza dei titoli azionari. Tra gli 11 settori dello S&P 500, l'informatico e' l'unico a registrare perdite significative, con un calo di circa l'1,7%. Il titolo di Nvidia, la societa' a maggior capitalizzazione al mondo, cede il 2,3%; anche Oracle, un altro colosso dell'intelligenza artificiale, e' in deciso calo (-1,7%); Apple, nel frattempo, perde l'1,1%, cosi' come Microsoft e Salesforce, e va verso il suo settimo giorno in rosso. In questo momento, il Dow Jones guadagna 303,06 punti (+0,62%), lo S&P 500 guadagna 1,98 punti (+0,03%), il Nasdaq e' in calo di 114,89 punti (-0,49%). Il petrolio Wti al Nymex guadagna il 2,59% a 57,44 dollari al barile. L'oro ha guadagnato 40 centesimi, lo 0,01%, a 4.449,70 dollari all'oncia. Euro in calo dello 0,20% a 1,1649 dollari. Bitcoin poco mosso, appena sopra i 91.000 dollari.

