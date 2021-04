Wall Street: prosegue contrastata (Dj -0,4%), record S&P con Tesla (+6,6%)

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 13 apr - Prosegue contrastata la seduta a Wall Street, in una giornata segnata dalla sospensione del vaccino contro il coronavirus di Johnson & Johnson (-2%) raccomandata dalle autorita' sanitarie, dopo che sei donne tra i 18 e i 48 anni hanno sviluppato una trombosi dei seni venosi cerebrali. Finora, oltre 6,8 milioni di dosi del vaccino di J&J sono state somministrate negli Stati Uniti, secondo il comunicato delle autorita' sanitarie. Oggi, era atteso un importante dato sull'inflazione: i prezzi al consumo sono aumentati a marzo dello 0,6%, l'aumento mensile maggiore dall'agosto 2012. Il dato "core", ovvero quello depurato dalla componente dei prezzi dei beni alimentari ed energetici, e' cresciuto dello 0,3%. Su base annuale, il dato generale ha messo a segno un +2,6%, in rialzo dall'1,7% del mese precedente e il piu' alto dall'agosto 2018, con quello "core" cresciuto dall'1,3% all'1,6%. In un'intervista in onda domenica, il presidente della Fed, Jerome Powell, ha ribadito che l'aumento dell'inflazione quest'anno sara' probabilmente solo temporaneo e che la Banca centrale, che continuera' a sostenere l'economia finche' sara' necessario, si attende una crescita dell'economia "molto forte" nella seconda meta' dell'anno. Ha poi avvertito che il Covid-19 e' ancora una minaccia e che c'e' il rischio che si decida "di riaprire troppo velocemente", provocando cosi' "un altro aumento dei casi. L'economia deve andare avanti, ma potra' farlo piu' velocemente se terremo la diffusione del Covid sotto controllo". I casi di Covid-19, secondo i dati della Johns Hopkins University, sono in aumento in 27 Stati del Paese.

Sul Dow, allunga Apple (+2,42%), dopo aver annunciato che terra' un evento il prossimo 20 aprile, con gli esperti che si aspettano il lancio di nuovi iPad e di altri dispositivi.

Sul Nasdaq, Moderna (+6,62%) approfitta della giornata difficile della rivale J&J sul vaccino; molto bene anche Tesla, che guadagna il 6,6%, con un rialzo di oltre il 10% dalla fine di marzo. A poco piu' di due ore dalla chiusura, il Dow cede 141,33 punti (-0,42%), lo S&P 500 sale di 6,40 punti a 4.134,39 (+0,16%), dopo aver aggiornato il proprio record a 4.135,37 punti, il Nasdaq sale di 106,89 punti (+0,77%). Il petrolio Wti al Nymex e' in rialzo dello 0,75% a 60,15 dollari al barile. L'oro ha guadagnato 14,90 dollari, lo 0,9%, a 1.747,60 dollari all'oncia. Grazie al dato sull'inflazione, l'euro si e' riavvicinato a 1,195 dollari.

Il bitcoin ha aggiornato il suo record oltre i 63.000 dollari, in attesa della quotazione sul Nasdaq di Coinbase Global, gruppo che controlla l'omonima piattaforma di scambio di criptovalute, in programma domani. Domani e' anche il giorno che segna l'inizio della stagione delle trimestrali: si comincia con le banche (JPMorgan Chase, Goldman Sachs e Wells Fargo).

