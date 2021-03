Wall Street: prosegue contrastata (Dj +0,32%), American Express e Boeing +2,5%

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 25 mar - Prosegue contrastata la seduta a Wall Street. La giornata e' segnata dal miglior dato sulle nuove richieste dei sussidi di disoccupazione dall'inizio della pandemia e dalla revisione in rialzo del Pil del quarto trimestre, dal 4,1% al 4,3%; ad appesantire i future nel premercato e all'inizio della seduta erano stati invece i commenti sull'economia rilasciati dal presidente della Fed, Jerome Powell, secondo cui gli stimoli economici e la campagna di vaccinazione stanno permettendo all'economia di riprendersi prima del previsto e che, a un certo punto, questo consentira' alla Fed di iniziare a limitare gli aiuti forniti. Oggi era attesa la prima conferenza stampa del presidente Joe Biden, che ha dichiarato che la priorita', ora, e' la lotta contro il Covid-19. Per questo, ha annunciato il suo nuovo obiettivo: somministrare 200 milioni di dosi di vaccino nei suoi primi 100 giorni alla Casa Bianca, dopo aver facilmente raggiunto l'iniziale obiettivo di 100 milioni di dosi in 58 giorni. Sul fronte azionario, si seguono con attenzione i titoli di Facebook (-0,9%), Twitter (-1,5%) e Alphabet (-0,2%), i cui amministratori delegati stanno affrontando un'audizione in Congresso sulla disinformazione. In questo momento, il Dow guadagna 102,37 punti (+0,32%), lo S&P 500 sale di 8,91 punti (+0,23%), il Nasdaq scende di 27,38 punti (-0,21%). A guidare i rialzi sul Dow sono American Express e Boeing, in rialzo del 2,5%. Settimana di forti alti e bassi per il petrolio Wti al Nymex, che ha chiuso la seduta odierna in calo di 2,62 dollari, il 4,3%, a 58,56 dollari al barile, dopo aver toccato un minimo intraday a 57,44 dollari (-6,1%). Ieri, aveva guadagnato il 5,9% con il blocco parziale del canale di Suez, ma oggi sono tornati a farsi sentire i timori sulla domanda dopo i nuovi lockdown imposti in Europa a causa del coronavirus, che avevano fatto crollare il prezzo del 6,1% nella giornata di martedi'. L'oro ha perso 8,10 dollari, lo 0,5%, chiudendo a 1.725,10 dollari all'oncia, pagando in parte le pressioni nate dal rafforzamento del dollaro, con l'euro tornato sotto 1,18 dollari per la prima volta da novembre. Bond, rendimento del decennale in leggero rialzo all'1,623%, dopo che il presidente della Fed di Cleveland, Charles Evans, ha detto che i tassi d'interesse potrebbero restare fermi fino al 2024.

