Wall Street: prosegue contrastata (Dj +0,29%), deludono dati su Pil e inflazione

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 29 giu - Prosegue contrastata la seduta a Wall Street. Inflazione e recessione restano al centro delle preoccupazioni e il duo Powell-Lagarde non e' riuscito a calmare gli investitori, intervenendo al Forum annuale organizzato dalla Bce a Sintra, in Portogallo. Dati macro deludenti, poi, sono arrivati dagli Stati Uniti, con un ulteriore peggioramento del Pil del primo trimestre (-1,6%, dopo il -1,5% della lettura precedente) e l'aumento dell'inflazione oltre le previsioni. L'economia americana, nonostante il rallentamento del Pil e le difficolta' emerse con gli ultimi dati sull'occupazione e sull'inflazione, "e' ben posizionata per resistere a un inasprimento della politica monetaria", ha detto il presidente della Fed, Jerome Powell. "La Fed e' disposta ad avere una crescita piu' moderata, se questo serve a fare in modo che l'offerta si riallinei alla domanda", ovvero a far scendere l'inflazione. Nonostante gli sforzi che saranno fatti, pero', "non e' detto che la Federal Reserve riesca a garantire un atterraggio morbido", tanto piu' che "la guerra in Ucraina ha reso il lavoro della Fed e delle altre banche centrali piu' complesso". Powell ha poi ribadito "l'impegno ad avere successo nel riportare l'inflazione al target del 2%". Per la Banca centrale europea, un punto chiave della strategia e' l'outlook di medio-termine e il fatto che le decisioni sono saldamente legate ai dati macro, cosa che e' stata chiaramente comunicata ai mercati, ha detto la presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde.

"I mercati hanno una chiara visione di quello che andremo a fare con i tassi. E' probabile che alzeremo i tassi a luglio? Si', lo faremo. E' probabile che lo rifaremo a settembre? Si'. Il modo in cui stiamo operando e' molto chiaro" ha detto Lagarde, pur ammettendo che "non e' scienza quello che facciamo, usiamo dei modelli e sappiamo che questo ha delle ricadute". A poco piu' di due ore dalla chiusura, il Dow Jones sale di 89,99 punti (+0,29%), lo S&P 500 perde 4,55 punti (-0,12%), il Nasdaq e' in ribasso di 22,61 punti (-0,20%). Tre settori su undici sullo S&P 500 sono in positivo, a partire dal sanitario, in rialzo di quasi l'1%.

Il petrolio Wti al Nymex e' in calo dello 0,66% a 111,02 dollari al barile. L'energetico e' il peggiore, con un calo del 2,6%. L'oro ha perso 3,70 dollari, lo 0,2%, e ha chiuso a 1.817,50 dollari all'oncia. Euro in calo dello 0,7% a 1,0448 dollari. Il bitcoin perde l'1,3% e torna sotto i 20.000 dollari.

AAA-Pca

