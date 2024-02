Wall Street: prosegue contrastata (Dj +0,28%), vola Palantir (+29%)

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 06 feb - Prosegue contrastata la seduta a Wall Street, dopo i cali di ieri. La presidente della Fed di Cleveland, Loretta Mester, ha detto che sarebbe un errore tagliare i tassi troppo presto o troppo velocemente senza prove sufficienti di un calo dell'inflazione verso il 2%. "Prevedo che la Fed possa tagliare i tassi nel corso dell'anno. Quando lo fara', probabilmente lo fara' a un passo graduale", ha detto. "La Fed puo' abbassare i tassi nel corso dell'anno, se l'economia andra' come previsto [...] Se l'inflazione non scende, la Fed puo' mantenere l'attuale politica monetaria", ha concluso.

Ora, secondo il Cme FedWatch Tool, gli analisti danno all'81,5% la possibilita' che la Fed lasci i tassi invariati al 5,25%-5,50% alla riunione del 20 marzo, mentre la possibilita' di un taglio di 25 punti base alla riunione successiva, a maggio, e' del 66,4%. Domenica, il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, aveva ribadito che la Banca centrale procedera' con molta cautela e che i tagli avverranno a un passo considerevolmente piu' lento rispetto a quello previsto dai mercati. Passando all'azionario, il titolo di Eli Lilly, inizialmente in deciso rialzo, perde lo 0,7% dopo ricavi e utili trimestrali sopra le attese, grazie al successo del nuovo farmaco per la perdita di peso, Zepbound, e ai prezzi piu' alti per il suo famoso trattamento per il diabete, Mounjaro. Il titolo di Palantir guadagna il 28,8% dopo la pubblicazione della trimestrale: la societa' di software che offre servizi per le agenzie di intelligence ha registrato ricavi di 608,4 milioni di dollari, in rialzo del 20%, contro i 602,4 milioni delle attese, con un utile per azione adjusted di 8 centesimi, pari al consensus, cosi' come pari al consensus e' la guidance per il 2024. Il buon risultato si deve soprattutto allo sviluppo della piattaforma di intelligenza artificiale. In questo momento, il Dow Jones guadagna 108,36 punti (+0,28%), lo S&P 500 aggiunge 5,64 punti (+0,11%), il Nasdaq e' in ribasso di 29,88 punti (-0,19%). Il petrolio Wti al Nymex sale dello 0,81% a 73,37 dollari al barile. L'oro ha guadagnato 8,80 dollari, lo 0,43%, e ha chiuso a 2.034,50 dollari all'oncia. Euro poco mosso a 1,0753 dollari. Bitcoin in rialzo dell'1,81% a 43.134 dollari.

