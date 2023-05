Wall Street: prosegue contrastata (Dj -0,23%) tra debito e tassi, Meta +2%

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 22 mag - Prosegue contrastata la seduta a Wall Street, in attesa dell'incontro di oggi tra il presidente statunitense Joe Biden e lo speaker della Camera, il repubblicano Kevin McCarthy, per trovare un accordo sul tetto del debito, necessario per evitare il default. L'incontro avverra' a mercati chiusi. I negoziati tra repubblicani e democratici, intanto, sono gia' iniziati. Senza un'intesa sulla sospensione o l'innalzamento del tetto del debito, gli Stati Uniti potrebbero finire per la prima volta in default gia' all'inizio di giugno. L'attenzione, poi, resta sulle future decisioni della Federal Reserve, che potrebbe continuare ad alzare i tassi d'interesse per frenare l'inflazione. I trader danno ora un 23,3% di possibilita' che la Fed decida di alzare ancora i tassi d'interesse di 25 punti base durante la prossima riunione, in programma a giugno. Per Neel Kashkari, presidente della Federal Reserve di Minneapolis, una pausa sui tassi e' possibile a giugno, ma "questo non significa che abbiamo finito con il nostro ciclo restrittivo". Il 'falco' James Bullard, presidente della Fed di St. Louis, ha detto di prevedere "altri due rialzi dei tassi d'interesse, quest'anno". Per Mary Daly, presidente della Fed di San Francisco, le prossime mosse della Fed "dipenderanno in modo estremo dai dati". Per questo, ha detto di voler lasciare "aperte tutte le opzioni", dato che molti dati di rilievo saranno pubblicati prima della prossima riunione del Fomc, il braccio di politica monetaria della Fed. Sull'azionario, il titolo di Meta Platforms guadagna il 2%, nonostante la multa record di 1,2 miliardi di dollari inflitta dall'Unione europea per violazione delle norme sulla protezione dei dati con il suo social network Facebook. Apple perde lo 0,68% ed e' tra i peggiori sul Dow Jones, dopo che il rating della societa' di Cupertino e' stato abbassato da Loop Capital, che prevede ricavi trimestrali inferiori alla guidance. Il titolo di Micron Technology perde il 2,3% ed e' tra i peggiori sullo S&P 500, dopo che le autorita' cinesi hanno deciso di vietare agli operatori delle infrastrutture fondamentali del Paese di acquistare prodotti della societa' tech statunitense. Il titolo di Foot Locker perde il 6% e trascina con se' anche quello di Nike (-2,6%), dopo che la trimestrale deludente della societa' di abbigliamento sportivo ha sollevato timori sui risultati delle aziende del settore. Il titolo di DraftKings e' in rialzo di quasi il 9%, dopo che Ubs ha alzato il rating della societa' di scommesse sportive, puntando sulla sua crescita. Arrivati quasi a meta' seduta, il Dow Jones scende di 77,17 punti (-0,23%), lo S&P 500 guadagna 6,83 punti (+0,16%), il Nasdaq e' in rialzo di 66,43 punti (+0,52%). Il petrolio Wti al Nymex sale dello 0,61% a 71,99 dollari al barile.

