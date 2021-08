Wall Street: prosegue contrastata (Dj -0,23%), male il settore energetico (-3%)

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 19 ago - Prosegue contrastata la seduta a Wall Street, con i titoli tech (+1,1%) che attutiscono i cali provocati sugli indici dal settore energetico (-3%). Gli investitori, dopo i record dei giorni scorsi, appaiono preoccupati che la probabile riduzione delle misure di stimolo della Federal Reserve prima della fine dell'anno possa incidere negativamente sull'economia, gia' danneggiata dalla diffusione della variante Delta del coronavirus. Sul fronte azionario, in evidenza il titolo di Nvidia, che guadagna il 5% dopo utili e ricavi nel secondo trimestre superiori alle attese. Sono passati in positivo titoli partiti in parita' o sotto, come Microsoft e Netflix: il primo e' in rialzo dell'1,95% e ha aggiornato il suo record a 296,96 dollari, il secondo guadagna il 3,9% e va verso la migliore seduta degli ultimi sette mesi. A poco piu' di due ore dalla chiusura, il Dow Jones cede 80,42 punti (-0,23%), lo S&P 500 guadagna 5,03 punti (+0,11%), il Nasdaq e' in rialzo di 42,86 punti (+0,30%). Il rafforzamento del dollaro e i timori sulla domanda, soprattutto con una riduzione degli aiuti della Fed, mettono pressione al prezzo del petrolio, che cede il 2,89% a 63,57 dollari dopo aver terminato la seduta di ieri a 65,46 dollari al barile (-1,7%), chiusura piu' bassa dal 21 maggio.

L'oro ha perso 1,30 dollari, quasi lo 0,1%, e ha chiuso a 1.783,10 dollari all'oncia. Euro in calo dello 0,24% a 1,1682 dollari.

