Wall Street: prosegue contrastata (Dj -0,2%), M. Stanley gira in positivo

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 19 apr - Prosegue contrastata la seduta a Wall Street, con gli investitori alle prese con un'altra serie di trimestrali e la prospettiva di un altro rialzo dei tassi d'interesse negli Stati Uniti per combattere l'inflazione, che si conferma persistente in tutto il mondo, come dimostra, oggi, il 10,1% annuale nel Regno Unito, un dato superiore alle attese (+9,8%). Il titolo di Morgan Stanley, partito in deciso calo, ha pian piano recuperato nel corso della seduta e ora e' in rialzo dello 0,3%, dopo che la banca ha visto calare utile (-19%) e fatturato (-2%), battendo comunque le previsioni degli analisti, grazie alla performance superiore alle stime delle attivita' di trading. Il titolo di Apple guadagna lo 0,8% ed e' ai massimi dallo scorso giugno; negli ultimi giorni, i rialzi sono stati dovuti al lancio del suo conto di risparmio (Apple Savings) con un rendimento annuale del 4,15% per i clienti statunitensi in possesso della Apple Card e all'apertura del primo negozio in India, mercato su cui la societa' di Cupertino punta in modo deciso. In questo momento, il Dow Jones perde 77,97 punti (-0,23%), lo S&P 500 cede 0,84 punti (-0,02%), il Nasdaq e' in rialzo di 14,86 punti (+0,12%). Il petrolio Wti al Nymex perde l'1,41% a 79,72 dollari al barile, nonostante i dati positivi sull'economia cinese e il calo delle scorte di petrolio statunitensi superiore alle attese. L'oro ha perso 12,20 dollari, lo 0,61%, chiudendo a 1.995,20 dollari all'oncia.

Euro in calo dello 0,15% a 1,0959 dollari. Bitcoin in ribasso del 4,05% a 29.173 dollari.

AAA-Pca

(RADIOCOR) 19-04-23 19:53:12 (0681) 5 NNNN