Wall Street: prosegue contrastata (Dj -0,17%), Electronic Arts +5% con cessione

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 29 set - Prosegue contrastata la seduta a Wall Street, con il Dow Jones ora in calo. I trader attendono una serie di dati economici, in particolare il rapporto sull'occupazione, che sara' pubblicato venerdi'. Gli economisti prevedono la creazione di 59.000 nuovi posti di lavoro, per il mese di settembre, e che il tasso di disoccupazione sia rimasto stabile al 4,3%, secondo le stime di FactSet. Gli economisti non escludono una lettura negativa. Si prevede che il rapporto influenzera' l'andamento della politica monetaria, con gli operatori che scontano altri due tagli dei tassi di interesse per il resto del 2025, in linea con quanto dichiarato dalla Banca centrale dopo la sua ultima riunione. Sull'azionario, il titolo di Electronic Arts guadagna quasi il 5%, dopo l'accordo per la cessione a un consorzio di investitori, che procedera' al delisting. Oracle e Nvidia, tra i titoli che piu' hanno pesato sulla scorsa settimana, hanno un andamento opposto: Oracle cede lo 0,4%, Nvidia guadagna il 2,4%. In questo momento, il Dow Jones cede 76,76 punti (-0,17%), lo S&P 500 guadagna 14,14 punti (+0,21%), il Nasdaq aggiunge 114,93 punti (+0,51%). Il petrolio Wti al Nymex perde il 3,67% a 63,31 dollari al barile, vista l'intenzione dei Paesi dell'Opec+ di aumentare la produzione.

