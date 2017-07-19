Wall Street: prosegue al rialzo, Dj+0,5% e Nasdaq +0,9%, oro in primo piano

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 8 ago - Prosegue al rialzo la seduta a Wall Street, con gli indici che si preparano a chiudere la settimana in positivo, mentre l'oro sfiora nuovi record, legati alle imposizioni di dazi sui lingotti da un chilo, i piu' scambiati sul mercato dei metalli. Il presidente Trump, in un post su Truth Social, ha messo in guardia i tribunali statunitensi dal revocare la sua politica sui dazi, scrivendo che se lo facessero, "sarebbe di nuovo il 1929, una GRANDE DEPRESSIONE". Il presidente ha poi ribadito che i dazi hanno avuto un "enorme impatto positivo" sul mercato e che ogni giorno vengono stabiliti "nuovi record" e allo stesso tempo "centinaia di miliardi di dollari si riversano nelle casse del nostro Paese".

Oggi il governatore Adriana Kugler lascera' la Fed e a sostituirla ci sara' Stephen Miran, consigliere economico di Trump, favorevole ai tagli dei tassi.

In questo momento, il Dj guadagna 240,78 punti (+0,55%), lo S&P 500 aggiunge 49,52 punti (+0,78%), il Nasdaq e' in rialzo di 189,55 punti (+0,89%). Il petrolio Wti al Nymex guadagna lo 0,67% a 64,31 dollari al barile. L'oro, in rialzo dell'1,01%, si attesta a 3.488,70 dollari all'oncia.

AAA-Mal

