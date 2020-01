Wall Street: prende il largo (Dj +0,4%) in scia trimestrali, Citi +2,7%

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 14 gen - A meta' seduta Wall Street si e' scrollata di dosso le incertezze di inizio seduta e viaggia in territorio positivo. Ad aiutare i listini e' l'avvio della stagione delle trimestrali dopo i conti stellari di due colossi come JPMorgan Chase (+1,9%) e Citigroup (+2,7%), che hanno oltrepassato le attese degli analisti sia per quanto riguarda i profitti che il giro d'affari. E la prossima firma della 'fase uno' dell'accordo commerciale tra Washington e Pechino. La delegazione cinese capeggiata dal vice premier, Liu He, dovrebbe firmare l'intesa domani durante una cerimonia alla Casa Bianca. Sul fronte macroeconomico, l'indice dei prezzi al consumo e' salito dello 0,2% mentre le attese erano per un +0,3%. Il dato "core", ovvero quello depurato dalla componente dei prezzi dei beni alimentari ed energetici, e' aumentato dello 0,1% su novembre (contro attese per un +0,2%). Il petrolio e' in positivo in vista dell'attesa firma della prima parte dell'accordo commerciale tra le due piu' grandi economie al mondo. Il greggio a febbraio guadagna lo 0,57% a quota 58,41 dollari al barile. Sul fronte aziendale, Delta Airlines sale del 3,67% a 61,67 dollari dopo che la trimestrale ha oltrepassato le attese di Wall Street ed il Ceo Ed Bastian ha detto che l'azienda ha avuto un periodo natalizio molto redditizio. Male invece Wells Fargo (-4,04% a 50,01 dollari) dopo che la banca americana ha riportato un calo superiore alle previsioni sia dei profitti che del giro d'affari. Il Djia sale di 126,62 punti, lo 0,44%, a quota 29.033,67. L'S&P 500 avanza di 2,96 punti, lo 0,09%, a quota 3.291,09. Il Nasdaq guadagna 12,29 punti, lo 0,13%, a quota 9.286,67.

