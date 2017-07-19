Wall Street: poco mossa (S&P +0,15%) in attesa novita' da telefonata Trump-Xi

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 19 set - Seduta in lieve rialzo a Wall Street, dopo le chiusure record di ieri.

Gli indici statunitensi si avviano a concludere in maniera molto positiva una settimana intensa, in cui il primo passo della Federal Reserve in una probabile serie di rapidi tagli dei tassi di interesse ha spinto i mercati verso nuovi massimi. Gli investitori intravedono ancora molti elementi a sostegno di una fase rialzista per i mercati, con una politica monetaria piu' accomodante che contribuisce al clima positivo derivante da utili sopra le attese e da un'economia resiliente. "La Fed e' disposta a sostenere la crescita e il mercato del lavoro, anziche' preoccuparsi troppo dell'inflazione, anche se dobbiamo vedere come questo si tradurra' nell'economia", ha affermato Andrea Gabellone, responsabile azionario globale di KBC Global Services. "Le condizioni finanziarie ora sono piu' favorevoli", ha aggiunto, parlando con Bloomberg. Gli investitori attendono poi l'esito della telefonata tra il presidente Donald Trump e il suo omologo cinese, Xi Jinping. La conversazione promette di determinare il destino di TikTok e potenzialmente di allentare le tensioni commerciali tra le due maggiori economie mondiali. In questo momento, il Dow Jones guadagna 22,06 punti (+0,05%), lo S&P 500 sale di 10,17 punti (+0,15%), il Nasdaq aggiunge 67,55 punti (+0,30%). Il petrolio Wti al Nymex perde lo 0,61% a 63,18 dollari al barile.

AAA-Pca

(RADIOCOR) 19-09-25 15:52:02 (0417) 5 NNNN